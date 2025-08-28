Ринкевич встретился с палестинским министром в своей резиденции в Юрмале

Важным условием нормализации ситуации в регионе и реализации решения, приемлемого для двух стран, является освобождение всех заложников, захваченных террористической организацией ХАМАС, и ликвидация этой террористической организации, подчеркнул Ринкевич. Он также выразил поддержку укреплению диалога между Европейским союзом и Палестинским самоуправлением с целью более эффективного реагирования на потребности палестинцев, поддержки долгосрочного развития и помощи в укреплению демократии.