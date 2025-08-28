РФ ударила по Киеву. Погибли 14 человек, почти 50 пострадали
В результате ночного удара армии РФ по Киеву погибли по меньшей мере 14 человек, среди них три ребенка - 2, 17 и 14 лет. Разбор завалов жилого дома в Киеве продолжается, под ними еще могут быть люди.
По последней информации городской военной администрации, пострадали 45 человек. Всего повреждения получили сотни объектов в шести районах Киева, в том числе жилые дома. Но есть и хорошие новости - трех человек удалось достать живыми из-под завалов, рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он отметил, что спасатели сейчас прилагают титанические усилия на местах попаданий в Киеве.
«Эти сегодняшние российские ракеты и ударные дроны — это четкий ответ всем в мире, кто неделями и месяцами призывал к прекращению огня и к реальной дипломатии <…> Мы ожидаем реакцию Китая на происходящее. Китай неоднократно призывал к нерасширению войны и к прекращению огня. Этого нет из-за России. Мы ожидаем реакции Венгрии. Смерть детей должна вызывать точно большие эмоции, чем что-либо», — заявил в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский.
Зараз у Києві триває розбір завалів звичайного житлового будинку після російського удару. Черговий масований удар проти наших міст та громад. Знову вбивства. Відомо вже щонайменше, на жаль, про вісьмох загиблих. Серед них одна дитина. Мої співчуття всім рідним та близьким.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2025
Кроме того, РФ нанесла удары по Винницкой области. Поврежден участок железнодорожных путей, задерживаются восемь пассажирских поездов, сообщила «Укрзалізниця».
Москва также атаковала гражданский пассажирский поезд. Под удар попал, в частности, парк скоростных поездов Интерсити+. Обошлось без жертв.
В Минобороны РФ отчитались об уничтожении за ночь 102 украинских беспилотников. В Самаре дроны атаковали Куйбышевский НПЗ, там начался пожар. Кроме того, под удар попала ж/д станция «Кряж», три поезда отменены, 10 задержаны, сообщили в Куйбышевской железной дороге. В Краснодарском крае после атаки БПЛА загорелся Афипский НПЗ, обошлось без пострадавших. В Геленджике в районе села Криница возникло возгорание леса на площади около 200 кв. м.
В Ростовской области в селе Маньково-Калитвенское обломки беспилотника упали на крышу дома, повредив электропроводку. Из-за угрозы детонации боевой части, которая застряла в кровле, пришлось эвакуировать 89 жителей.
В Волгоградской области вновь атакована железнодорожная станция в городе Петров Вал, пострадавших нет, заявили власти.