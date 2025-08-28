РФ ударила по Киеву. Погибли 14 человек, почти 50 пострадали

«Эти сегодняшние российские ракеты и ударные дроны — это четкий ответ всем в мире, кто неделями и месяцами призывал к прекращению огня и к реальной дипломатии <…> Мы ожидаем реакцию Китая на происходящее. Китай неоднократно призывал к нерасширению войны и к прекращению огня. Этого нет из-за России. Мы ожидаем реакции Венгрии. Смерть детей должна вызывать точно большие эмоции, чем что-либо», — заявил в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский.