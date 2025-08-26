Правительство поддерживает сокращение расходов на 171 млн евро в бюджете на 2026 год
Правительство утвердило сокращение базовых расходов госбюджета на 2026 год на 171 млн евро, освободив средства для улучшения фискального пространства и пересмотрев бюджетные рамки до 2029 года с акцентом на приоритетные направления.
Правительство сегодня заслушало доклад Министерства финансов "О базе государственного основного бюджета и государственного специального бюджета и результатах пересмотра расходов на 2026, 2027, 2028 и 2029 годы" и утвердило сокращение в госбюджете на 2026 год базовых расходов на 171 млн евро.
В докладе Минфина отмечается, что в результате сокращения расходов на 2026 год найдено дополнительно 171,065 млн евро, которые в первую очередь должны быть направлены на улучшение фискального пространства.
Решение об использовании этих средств примет правительство в ходе рассмотрения проекта госбюджета.
Базовые расходы основного госбюджета в 2026 году составят 12,966 млрд евро, в 2027 году - 12,758 млрд евро. По сравнению с рамками соответствующего года расходы в 2026 году увеличены на 441 млн евро, в 2027 году - на 784,2 млн евро.
Расходы на 2028 год составят 12,406 млрд евро, на 2029 год - 12,461 млрд евро, что по сравнению с рамками 2027 года соответственно на 431,7 и 487 млн евро больше.
Расходы на реализацию основных государственных функций в 2026 году запланированы в размере 10,267 млрд евро, в 2027 году - 10,648 млрд евро, в 2028 году - 10,892 млрд евро, в 2029 году - 11,196 млрд евро.
По сравнению с рамками соответствующего года расходы на реализацию основных функций государства в 2026 году увеличены на 218,6 млн евро, в 2027 году - на 417,4 млн евро, в 2028 году - на 661,8 млн евро, в 2029 году - на 965,5 млн евро.
Расходы на реализацию проектов и мероприятий, софинансируемых инструментами Европейского союза (ЕС) и прочей иностранной финансовой помощью, в 2026 году предусмотрены в размере 2,699 млрд евро, в 2027 году - 2,111 млрд евро, в 2028 году - 1,514 млрд евро, в 2029 году - 1,265 млрд евро.
По сравнению с рамками на 2026 год расходы увеличены на 222,3 млн евро, в 2027 году - на 366,7 млн евро, а расходы на 2028 и 2029 год сокращены соответственно на 230,2 млн евро и 478,6 млн евро.
Базовые расходы специального государственного бюджета на 2026 год рассчитаны в размере 5,069 млрд евро, на 2027 год - 5,477 млрд евро, на 2028 год - 5,842 млрд евро, на 2029 год - 6,21 млрд евро.
По сравнению с рамками соответствующего года расходы в 2026 году сокращены на 84,8 млн евро, в 2027 году - на 22,4 млн евро. Расходы на 2028 и 2029 годы по сравнению с рамками на 2027 год увеличены на 342,6 млн евро и 710,7 млн евро соответственно.