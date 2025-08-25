Кардиолог Андрис Скриде: почему Латвия занимает последнее место по показателям здоровья в Европе

Сердечно-сосудистые заболевания в Латвии — это причина смерти номер один, и, к сожалению, многие люди умирают от них преждевременно. Часто это совсем молодые люди — в возрасте 40–50 лет. Конкретно — последние публикации Eurostat этого года показывают, что по такому важному показателю, как ожидаемая продолжительность жизни, Латвия занимает последнее место в Европейском союзе. Второй очень важный показатель — это годы, прожитые в здоровье. И здесь в августе 2025 года Eurostat опубликовал данные, которые показывают, что у жителей Латвии самый низкий показатель здорово прожитых лет среди всех стран ЕС. Мужчины у нас живут здоровыми только 51,2 года, женщины — 54,3 года. В среднем же в ЕС продолжительность здоровой жизни более чем на десять лет выше. А в самых благополучных странах жизнь человека богаче даже на 20 здоровых лет! Раньше мы были третьими-четвертыми с конца, но теперь даже Болгария и Румыния добились лучших результатов в снижении преждевременной смертности и нетрудоспособности. Да, и по предотвратимой смертности мы последние в ЕС. С этими данными любой может ознакомиться на портале Eurostat.