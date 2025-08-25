Кардиолог Андрис Скриде: почему Латвия занимает последнее место по показателям здоровья в Европе
Кардиолог Андрис Скриде — один из лидеров латвийской кардиологии. Он активен как в науке, так и в формировании политики здравоохранения, с убеждением подчеркивая значение профилактики и просвещения общества о сердечно-сосудистых заболеваниях.
В Латвии сердечно-сосудистые заболевания, включая инсульт и инфаркт, по-прежнему являются одной из основных причин смертности. Как вы охарактеризовали бы ситуацию в Латвии по сравнению с другими европейскими странами?
Сердечно-сосудистые заболевания в Латвии — это причина смерти номер один, и, к сожалению, многие люди умирают от них преждевременно. Часто это совсем молодые люди — в возрасте 40–50 лет. Конкретно — последние публикации Eurostat этого года показывают, что по такому важному показателю, как ожидаемая продолжительность жизни, Латвия занимает последнее место в Европейском союзе. Второй очень важный показатель — это годы, прожитые в здоровье. И здесь в августе 2025 года Eurostat опубликовал данные, которые показывают, что у жителей Латвии самый низкий показатель здорово прожитых лет среди всех стран ЕС. Мужчины у нас живут здоровыми только 51,2 года, женщины — 54,3 года. В среднем же в ЕС продолжительность здоровой жизни более чем на десять лет выше. А в самых благополучных странах жизнь человека богаче даже на 20 здоровых лет! Раньше мы были третьими-четвертыми с конца, но теперь даже Болгария и Румыния добились лучших результатов в снижении преждевременной смертности и нетрудоспособности. Да, и по предотвратимой смертности мы последние в ЕС. С этими данными любой может ознакомиться на портале Eurostat.
Как вы считаете, почему Латвия в этой статистике оказывается на последнем месте?
Если говорить на государственном уровне, то годами бюджет медицины был критически низким, а существующие средства во многих сферах расходуются откровенно неправильно. Они не направлены на профилактику, кроме того, есть отрасли, где на здравоохранение тратятся миллионы, но здоровье человека эти десятки миллионов не улучшают и годы здоровой жизни не продлевают. На уровне государства также не поощряется здоровый образ жизни — это происходит только в рамках кампаний. До сих пор в школе нет предмета «здоровье».
Если обратиться к индивидуальному уровню, причин несколько — как так называемый генотип, так и фенотип. Но начнем с образа жизни, то есть фенотипа, и основы здесь очень просты. Физическая активность! Мы слишком мало двигаемся. Далее — нездоровое питание. В первую очередь — мы едим слишком много соли. Что это значит? Более 5 г поваренной соли в сутки может привести к разным проблемам в организме — к повышенному давлению, которое в свою очередь ведет к инсульту и инфаркту. Избыточное потребление соли приводит также к раку желудка, болезням почек и большему риску остеопороза. И третья большая ошибка в питании — мы ежедневно употребляем слишком много сахара. Кроме того, мы мало едим цельнозерновые продукты, гречку, бобовые, орехи, овощи — они содержат так называемые сложные углеводы и клетчатку, которые дают более долгую энергию и богаты витаминами и минералами.
Далее — курение и чрезмерное употребление алкоголя. Еще один важный момент — меньше стресса и хороший сон по 7–8 часов в сутки. Это важнейшие принципы образа жизни.
Что касается следующего уровня — ближе к физиологии организма и показателям своего тела, которые должен знать каждый, — это, во-первых, артериальное давление, затем уровень холестерина и уровень глюкозы в крови. Вот именно эти факторы являются главными причинами того, что мы — самая нездоровая нация в Европе: нездоровый образ жизни плюс отсутствие контроля за так называемыми только что упомянутыми факторами риска — давлением, холестерином, глюкозой. Но сегодня эти факторы риска можно прекрасно контролировать медикаментами, если это необходимо. Важно понимать, что если проблема имеет генетическую природу, то показатели холестерина без лекарств изменить невозможно.