Лидеры перелетов из Риги - airBaltic и Ryanair: раскрыты направления, куда стремятся латвийцы
В Рижском аэропорту за семь месяцев 2025 года обслужено более 4 млн пассажиров — на 3% больше, чем годом ранее. Однако июль показал спад: пассажиров стало меньше на 6%, а рейсов — на 3%.
В Рижском аэропорту за семь месяцев текущего года было обслужено 4,02 млн пассажиров, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, свидетельствуют обнародованные аэропортом данные.
Количество обслуженных рейсов за этот период увеличилось по сравнению с семью месяцами прошлого года на 2% - до 36 200, а объем авиационных грузов - на 9% до 10 900 тонн.
В июле этого года в Рижском аэропорту было обслужено 703 тыс. пассажиров, что на 6% меньше, чем в июле прошлого года, а количество обслуженных рейсов уменьшилось на 3% до 5834.
Как сообщила представитель аэропорта Илзе Сална, снижение числа пассажиров связано с оптимизацией маршрутов авиакомпаний, включая национальную авиакомпанию airBaltic, и уменьшением количества рейсов в летнем сезоне.
Также сокращение связано с общими тенденциями в европейской авиации. Международный совет аэропортов Европы (ACI Europe) снизил прогноз прироста пассажиропотока в 2025 году с 8% до 3,6% из-за ряда факторов, в том числе роста политической и экономической неопределенности, особенно в Восточной Европе, давления инфляции и сохраняющейся ограниченной пропускной способности авиаперевозчиков.
Прямыми рейсами из Риги за семь месяцев этого года воспользовались около 79% пассажиров, или 3,19 млн, а доля транзитных пассажиров составила около 21%, или 830 тыс. человек.
56% пассажиров летели самолетами airBaltic, а вторым по величине перевозчиком была ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair, перевезшая 24% пассажиров.
Наиболее популярными направлениями из Риги за семь месяцев этого года были Германия, Великобритания, Финляндия и Испания, а самыми востребованными городами как пунктами назначения - Лондон, Хельсинки, Осло и Стокгольм.
В целом за этот год Рижский аэропорт планирует обслужить 7,4 млн пассажиров.
Как сообщалось, в прошлом году в Рижском аэропорту было обслужено 7,12 млн пассажиров, что на 7% больше 2023 года, но на 8,7% меньше, чем в 2019 году до пандемии Covid-19.