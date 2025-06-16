"Мама, мы умрем?" Известная телеведущая с семьей пережила ночную ракетную атаку в Израиле
Алия Судакова, известная телеведущая русскоязычного 9-го канала в Израиле, вместе с семьей пережила ракетный обстрел из Ирана. Они остались живы, так как находились в защищенном помещении, но квартира сильно пострадала.
В своем Facebok Алия Судакова рассказала о том, что ее семье пришлось пережить минувшей ночью. Обстрел, сирена и страшный удар! Штукатурка сыплется с потолка, дети кричат, у кого-то начинается истерика. Две дочери Алии, Катя и Лиза, не в состоянии сдерживать страх — одна трясется и не может дышать, другая сжимается на полу в комок, повторяя: «Мы умрем?»
«Грохот был такой, что на секунду показалось, будто на нас обрушился потолок бомбоубежища. На головы нам посыпались куски штукатурки, все здание словно издало низкий стон. Несколько человек вскрикнули, а моих девчонок начала бить истерика. Катя выла, сжавшись в комок на полу, Лизка тряслась всем телом и цеплялась за меня», - пишет Алия
«Мама, мне страшно, мама, мы умрем? - рыдала Катя, свернувшись на полу в позе эмбриона. - Девочки, это нормально, всем страшно, но давайте чуть потише, не пугайте соседских малышей. Сегодня мы точно уже не умрем».
А когда паника прератилась, соседка вдруг обратилась к Алие: «Это вы из верхней квартиры? Мне написали, у вас что-то случилось».
Именно в этот день не было сил спускаться в укрытие
Накануне у Алии заклинило нерв в спине. На вечерний эфир она пошла на обезболивающих, а вечером с трудом добралась из машины до дома. И когда ночью зазвучал сигнал, предупреждая об атаке, боль пронзила ее так, что она не могла подняться.
«Я лежала, как таракан на спине, и не могла пошевелиться. Сказала мужу: может, в этот раз не пойду?..»
Но муж без слов и упреков поднял ее на ноги. Они пошли в укрытие: она — на лифте, так как преодолеть 10 этажей по лестница она бы не смогла, он — бегом. И ровно в тот момент, когда Алия вошла в бомбоубежище, прогремел взрыв.
«Сережа!» — мелькнуло в голове, но его буквально вбросило в дверь взрывной волной.
Квартира сильно пострадала
Одна из дочерей Алии в момент атаки вспомнила о домашнем любимце семьи и воскликнула: «Мама, Дуся осталась на балконе!». В квартире осталась 24-летняя говорящая попугаиха Дуся, ставшая почти членом семьи (или, как шутит Алия, «первая жена» ее мужа).
«На это мне уже нечего было ответить. Наша говорящая попугаиха Дуся, которую Сережа взял птенцом еще в Иерусалиме 24 года назад, действительно, осталась в своей клетке - в момент тревоги было просто не до нее. - Поднимемся, посмотрим, что с ней, - только и смогла сказать я».
К счастью, все обошлось. Когда семья поднялась в квартиру, Дуся сидела на своем месте живая и невредимая, но явно в состоянии шока. Такое же состоянии пережила семья, когда увидела, что произошло с их квартирой. Ни одного целого окна. Все в осколках. Замки балконных дверей сломаны ударной волной, как бумажные.
«Девчонки уже бродили по квартире со своими телефонами и бодро делились впечатлениями с друзьями (в пять утра!). Чудесная детская способность - переживать эмоции бурно, выплескивая их без стеснения и тут же переключаться на другие. А меня как раз начала колотить мелкая дрожь, отдавая в позвоночник вспышками боли. Я смотрела на разруху вокруг себя, на валяющиеся окна, на битое стекло, и думала: слава богу, слава богу, что мы все живы. Это правда, какое-то чудо. Какой силы могла быть ударная волна, если она напополам сломала железные замки на балконных дверях и вынесла окна из стены вместе с рамами? И что волна такой силы могла бы сделать с человеческими костями?» - пишет Алия.
Сотни сообщений: «Как тебе помочь?»
После короткого поста в сторис Алию буквально накрывает волной человеческого участия. Коллеги звонят. Кто-то предлагает приютить всю семью. Кто-то — забрать детей, чтобы они могли поспать. Подруга привозит обезболивающее и делает укол. «Пока мы ждем муниципальных инспекторов и разгребаем основные завалы - надо хотя бы убрать стекло с пола, чтобы по нему опять можно было ходить. Я не знаю, что это - недосып, вольтарен или переизбыток адреналина - но я чувствую себя как никогда счастливой, бродя среди моей в хлам разбитой квартиры, и чувствую себя как никогда живой. Ведь могло бы быть совсем иначе».