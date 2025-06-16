"Мама, мы умрем?" Известная телеведущая с семьей пережила ночную ракетную атаку в Израиле

«Девчонки уже бродили по квартире со своими телефонами и бодро делились впечатлениями с друзьями (в пять утра!). Чудесная детская способность - переживать эмоции бурно, выплескивая их без стеснения и тут же переключаться на другие. А меня как раз начала колотить мелкая дрожь, отдавая в позвоночник вспышками боли. Я смотрела на разруху вокруг себя, на валяющиеся окна, на битое стекло, и думала: слава богу, слава богу, что мы все живы. Это правда, какое-то чудо. Какой силы могла быть ударная волна, если она напополам сломала железные замки на балконных дверях и вынесла окна из стены вместе с рамами? И что волна такой силы могла бы сделать с человеческими костями?» - пишет Алия.