Латвия - первая страна, прошедшая оценку в финансовой сфере по новым стандартам

Премьер-министр Эвика Силиня отметила, что теперь устранены высокие риски в финансовой сфере и Латвия является надежной страной для инвестиций. "Это подтверждает и тот факт, что Латвия была выбрана в числе первых стран, которые оценивались по новым стандартам FATF. Мы рады, что целенаправленная работа правительства принесла результаты", - заявила премьер.