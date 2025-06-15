Латвия - первая страна, прошедшая оценку в финансовой сфере по новым стандартам
В пятницу завершилось совместное пленарное заседание комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Moneyval и рабочей группы по финансовым сделкам (FATF), на котором Латвия первой оценивалась по новой, пересмотренной методологии FATF, сообщили агентству LETA представители Службы финансовой разведки (СФР).
На пленарном заседании был принят доклад о взаимной оценке Латвии в шестом раунде, который пока не является публично доступным, так как согласно процедуре оценки шестого раунда Moneyval проходят последние этапы контроля качества и согласования. Планируется, что доклад будет опубликован в конце года.
Это ведущая международная оценка в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации, которая позволяет странам укреплять их систему борьбы с отмыванием денег, тем самым укрепляя экономику страны и обеспечивая честную предпринимательскую среду, отмечает СФР.
Начальник СФР Том Платацис пояснил, что публикация доклада в декабре даст детальное представление о степени соответствия Латвии международным стандартам по предотвращению отмывания денег. Платацис подчеркивает, что результаты оценки важны для международной репутации Латвии и дальнейшего сотрудничества в финансовой сфере.
Премьер-министр Эвика Силиня отметила, что теперь устранены высокие риски в финансовой сфере и Латвия является надежной страной для инвестиций. "Это подтверждает и тот факт, что Латвия была выбрана в числе первых стран, которые оценивались по новым стандартам FATF. Мы рады, что целенаправленная работа правительства принесла результаты", - заявила премьер.
Министр финансов Арвил Ашераденс подчеркивает, что Латвия проделала важную работу по целенаправленной реализации реформ, которые сделали финансовую систему страны более прозрачной, устойчивой и надежной. После кризиса 2018 года в финансовом секторе был усилен надзор, ставший существенной преградой для нелегального денежного потока.
"Это оценили и мировые эксперты. Мы больше не региональный финансовый центр, основанный на денежных потоках нерезидентов. Мы - надежный партнер в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и обходом санкций Евросоюза (ЕС)", - подчеркивает Ашераденс.
После предыдущего доклада Латвия внесла изменения с целью повышения эффективности системы по предотвращению отмывания денег и ее соответствия стандартам FATF. Изменения в том числе включали в себя совершенствование законодательства, укрепление потенциала ведомств и улучшение межведомственного сотрудничества.
Чтобы подготовка к оценке прошла эффективно и скоординированно, в июле 2023 года указом премьер-министра была создана межведомственная рабочая группа под руководством СФР. В ее работе принимают участие 18 учреждений: министерства, контрольно-надзорные учреждения, правоохранительные органы и судьи.
Латвия намерена продолжать реализовывать рекомендации, обеспечивая, чтобы общество в долгосрочной перспективе получало выгоду от надежной, прозрачной и честной финансовой системы.