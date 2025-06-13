"В условиях войны сражается не только армия, но и весь народ": скорая помощь в Латвии готовится к возможному нападению
На Латвийском врачебном конгрессе с особым акцентом обсуждалась тема военной медицины и соответствующих руководящих принципов. Этот вопрос приобрел особую актуальность на фоне изменившейся геополитической ситуации в регионе.
Когда американский латыш, ортопед Бертрам Зариньш в 1989 году предложил организовать Всемирные врачебные конгрессы, время было наполнено оптимизмом. Тогда никто не мог представить, что однажды речь пойдет о такой серьезной теме, как медицина войны. Однако реальность изменилась, и латвийские медики активно готовятся к возможным вызовам, сообщает «360 Ziņneši».
На конгрессе в Риге можно было увидеть и представителей в военной форме. Пленарное заседание открыл главный врач Медицинской службы Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС) Нормунд Вайвадс, отметив, что в условиях войны сражается не только армия, но и весь народ. Он подчеркнул, что военная медицина — это не только лечение ран и травм: у солдат часто обостряются хронические болезни, а больной боец становится более уязвимым.
Директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле, дважды бывавшая на передовой в районе Славянска в Украине, где пережила атаку дрона и оказалась рядом с зоной возможной химической угрозы, подчеркнула, что дроновая война существенно ограничивает возможности эвакуации. На вопрос, удается ли перегруженным сотрудникам скорой помощи находить время для тренировок по военной медицине, Ципуле ответила: «У нас в службе 3500 человек... мы не можем всем обеспечить участие в симуляциях войны — это дорого и сложно. У нас отличное сотрудничество с НВС, с Земессардзе, с Рижским университетом им. Страдиня. Нужно загримировать пострадавших, найти место, согласовать все меры безопасности».
Несмотря на сложности, обучение по военной медицине уже стало частью повседневной подготовки сотрудников скорой помощи. Кроме того, многие латвийские врачи оказали значительную помощь украинским больницам. Первыми были микрохирурги Олаф Либерманис и Мартиньш Малзубрис, которые с 2022 года побывали уже в 25 украинских клиниках. Малзубрис до сих пор ездит в Украину 5–6 раз в год.
«Сейчас примерно 10 хирургов имеют опыт работы с военными травмами. Это те врачи, которые регулярно работают с ранеными в войне — мы принимаем их и в наших клиниках», — отметил Мартиньш Малзубрис.
Бертрам Зариньш, который вместе с американским коллегой Кристапом Кегисом и Виктором Калнберзом из Латвии стоял у истоков традиции врачебных конгрессов, не только продолжает участвовать в них, но и в прошлом году поехал в Украину, чтобы доставить помощь своим коллегам.
«В 1989 или 1990 году мы создали медицинский фонд, чтобы помочь Латвии — мы видели, в каком тяжелом состоянии здесь все находилось. Этим мы занимались 30 лет, а теперь те же проблемы у Украины. Сейчас мы расширили фонд, чтобы помочь и им», — вспоминает он.
В последующие дни форума врачи обсудят инновации, новые технологии и цифровизацию. Последний день конгресса состоится в субботу.
Главное послание конгресса предельно ясно: Латвия должна быть готова к чрезвычайным ситуациям, и медицинская отрасль играет в этой готовности критически важную роль.