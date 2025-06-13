"В условиях войны сражается не только армия, но и весь народ": скорая помощь в Латвии готовится к возможному нападению

Бертрам Зариньш, который вместе с американским коллегой Кристапом Кегисом и Виктором Калнберзом из Латвии стоял у истоков традиции врачебных конгрессов, не только продолжает участвовать в них, но и в прошлом году поехал в Украину, чтобы доставить помощь своим коллегам.

«В 1989 или 1990 году мы создали медицинский фонд, чтобы помочь Латвии — мы видели, в каком тяжелом состоянии здесь все находилось. Этим мы занимались 30 лет, а теперь те же проблемы у Украины. Сейчас мы расширили фонд, чтобы помочь и им», — вспоминает он.