Сейм Латвии утвердил запрет на поездки в Россию и Беларусь для части госслужащих
В четверг Сейм Латвии в третьем чтении принял закон «Об ограничении мероприятий, угрожающих национальной безопасности», который вводит запрет на поездки в Россию и Беларусь для определенных категорий работников государственной службы.
Законопроект разработала парламентская Комиссия по национальной безопасности. Помимо прочего, поддержано и предложение о том, что депутаты Сейма также не смогут ездить в эти страны.
Целью нового закона является предотвращение и снижение угроз, исходящих от России и Беларуси, в сфере национальной безопасности. Также закон направлен на защиту сотрудников государственной службы в условиях, когда возможности Латвии обеспечить безопасность своих граждан за пределами страны — в частности, на территории этих государств — крайне ограничены.
Кому запрещено выезжать в Россию и Беларусь
Согласно закону, запрет на выезд будет распространяться на:
- лиц, имеющих допуск к государственной тайне;
- сотрудников, отвечающих за безопасность объектов критической инфраструктуры;
- работников Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Министерства юстиции, а также подведомственных им учреждений;
- военные объекты, Службу предотвращения и борьбы с коррупцией (KNAB);
- налоговую и таможенную полицию, таможенных должностных лиц Службы государственных доходов (VID);
- сотрудников дипломатической и консульской службы, а также судебных учреждений и прокуратуры.
Что включают подведомственные учреждения
Министерству внутренних дел подчиняются:
- Государственная полиция;
- Служба государственной безопасности;
- Пограничная охрана;
- Государственная пожарно-спасательная служба;
- Бюро внутренней безопасности;
- Управление по делам гражданства и миграции;
- Государственное агентство обеспечения;
- Информационный центр МВД;
- Центр здоровья и спорта МВД;
- Поликлиника МВД.
Министерству юстиции подчиняются:
- Реестр предприятий;
- Служба по контролю за несостоятельностью;
- Государственная земельная служба;
- Бюро судебных экспертиз;
- Управление мест заключения;
- Патентное ведомство;
- Служба пробации;
- Центр государственного языка;
- Администрация судов;
- Администрация гарантийного фонда алиментов.
Министерству обороны подчиняются:
- Национальные вооруженные силы (в том числе Земессардзе);
- Центр закупок и управления военными объектами;
- Агентство геопространственной информации;
- Центр реагирования на ИТ-инциденты CERT.LV;
- Национальная академия обороны;
- Центр яунсардзе;
- Военный музей Латвии;
- Центр оборонной логистики и закупок;
- Служба военной разведки и безопасности;
- Профессиональная средняя школа полковника Оскара Калпака.
Что такое критическая инфраструктура
К критически важным объектам относятся:
- электросети;
- водоснабжение;
- газовая инфраструктура;
- больницы;
- мосты;
- аэропорты;
- порты;
- железнодорожные объекты.
Эти объекты жизненно важны для функционирования государства и обеспечения базовых потребностей общества.
Почему вводится такой запрет
Как отметил председатель Комиссии по национальной безопасности Айнар Латковскис, Россия и Беларусь активно усиливают разведывательную деятельность против Латвии. По его словам, каждая поездка латвийского гражданина в эти страны может быть использована спецслужбами враждебных государств в своих целях: «Не секрет, что Россия и Беларусь продолжают активные разведывательные действия против Латвии, и для этого им может быть полезен любой латвийский гражданин, пересекающий их границу. Несмотря на прямые рекомендации Министерства иностранных дел и Службы государственной безопасности в интересах как национальной, так и личной безопасности не ездить в Россию и Беларусь, количество таких поездок продолжает расти», — отметил Латковскис.
Он подчеркнул, что в нынешней международной обстановке поездки в Россию и Беларусь крайне опасны, однако многие до сих пор этого не осознают: «Офицеры разведки этих стран стремятся установить контакты с жителями Латвии на своей территории, где они могут действовать свободно, без риска быть пресеченными со стороны латвийских или союзных служб. Поэтому наши возможности помочь гражданам, попавшим в беду в этих странах, практически равны нулю».
Кроме того, он предупредил, что цель этих государств — не только получить информацию о внутренней политике и планах Латвии, но и вовлечь отдельных лиц в деятельность, вредящую интересам страны: «Речь идет не только о сборе информации, но и о попытках втянуть людей в вредоносные действия, включая участие в мероприятиях, направленных против интересов Латвии, или давление с целью препятствовать исполнению служебных обязанностей».
Исключения и ответственность
Запрет будет распространяться не только на поездки, но и на транзитное пересечение территории России и Беларуси.
Исключения будут возможны в случаях:
- исполнения служебных обязанностей;
- гуманитарных причин;
- при наличии специального разрешения на временный выезд из Латвии.
Нарушение запрета будет считаться основанием для немедленного прекращения трудовых отношений с соответствующим сотрудником.