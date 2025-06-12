Сейм Латвии утвердил запрет на поездки в Россию и Беларусь для части госслужащих
фото: Shutterstock
Нарушение запрета будет считаться основанием для немедленного прекращения трудовых отношений с соответствующим сотрудником.
В Латвии

Сейм Латвии утвердил запрет на поездки в Россию и Беларусь для части госслужащих

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

В четверг Сейм Латвии в третьем чтении принял закон «Об ограничении мероприятий, угрожающих национальной безопасности», который вводит запрет на поездки в Россию и Беларусь для определенных категорий работников государственной службы.

Законопроект разработала парламентская Комиссия по национальной безопасности. Помимо прочего, поддержано и предложение о том, что депутаты Сейма также не смогут ездить в эти страны.

Целью нового закона является предотвращение и снижение угроз, исходящих от России и Беларуси, в сфере национальной безопасности. Также закон направлен на защиту сотрудников государственной службы в условиях, когда возможности Латвии обеспечить безопасность своих граждан за пределами страны — в частности, на территории этих государств — крайне ограничены.

Кому запрещено выезжать в Россию и Беларусь

Согласно закону, запрет на выезд будет распространяться на:

  • лиц, имеющих допуск к государственной тайне;
  • сотрудников, отвечающих за безопасность объектов критической инфраструктуры;
  • работников Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Министерства юстиции, а также подведомственных им учреждений;
  • военные объекты, Службу предотвращения и борьбы с коррупцией (KNAB);
  • налоговую и таможенную полицию, таможенных должностных лиц Службы государственных доходов (VID);
  • сотрудников дипломатической и консульской службы, а также судебных учреждений и прокуратуры.

Что включают подведомственные учреждения

Министерству внутренних дел подчиняются:

  • Государственная полиция;
  • Служба государственной безопасности;
  • Пограничная охрана;
  • Государственная пожарно-спасательная служба;
  • Бюро внутренней безопасности;
  • Управление по делам гражданства и миграции;
  • Государственное агентство обеспечения;
  • Информационный центр МВД;
  • Центр здоровья и спорта МВД;
  • Поликлиника МВД.

Министерству юстиции подчиняются:

  • Реестр предприятий;
  • Служба по контролю за несостоятельностью;
  • Государственная земельная служба;
  • Бюро судебных экспертиз;
  • Управление мест заключения;
  • Патентное ведомство;
  • Служба пробации;
  • Центр государственного языка;
  • Администрация судов;
  • Администрация гарантийного фонда алиментов.

Министерству обороны подчиняются:

  • Национальные вооруженные силы (в том числе Земессардзе);
  • Центр закупок и управления военными объектами;
  • Агентство геопространственной информации;
  • Центр реагирования на ИТ-инциденты CERT.LV;
  • Национальная академия обороны;
  • Центр яунсардзе;
  • Военный музей Латвии;
  • Центр оборонной логистики и закупок;
  • Служба военной разведки и безопасности;
  • Профессиональная средняя школа полковника Оскара Калпака.

Что такое критическая инфраструктура

К критически важным объектам относятся:

  • электросети;
  • водоснабжение;
  • газовая инфраструктура;
  • больницы;
  • мосты;
  • аэропорты;
  • порты;
  • железнодорожные объекты.

Эти объекты жизненно важны для функционирования государства и обеспечения базовых потребностей общества.

Почему вводится такой запрет

Как отметил председатель Комиссии по национальной безопасности Айнар Латковскис, Россия и Беларусь активно усиливают разведывательную деятельность против Латвии. По его словам, каждая поездка латвийского гражданина в эти страны может быть использована спецслужбами враждебных государств в своих целях: «Не секрет, что Россия и Беларусь продолжают активные разведывательные действия против Латвии, и для этого им может быть полезен любой латвийский гражданин, пересекающий их границу. Несмотря на прямые рекомендации Министерства иностранных дел и Службы государственной безопасности в интересах как национальной, так и личной безопасности не ездить в Россию и Беларусь, количество таких поездок продолжает расти», — отметил Латковскис.

Он подчеркнул, что в нынешней международной обстановке поездки в Россию и Беларусь крайне опасны, однако многие до сих пор этого не осознают: «Офицеры разведки этих стран стремятся установить контакты с жителями Латвии на своей территории, где они могут действовать свободно, без риска быть пресеченными со стороны латвийских или союзных служб. Поэтому наши возможности помочь гражданам, попавшим в беду в этих странах, практически равны нулю».

Кроме того, он предупредил, что цель этих государств — не только получить информацию о внутренней политике и планах Латвии, но и вовлечь отдельных лиц в деятельность, вредящую интересам страны: «Речь идет не только о сборе информации, но и о попытках втянуть людей в вредоносные действия, включая участие в мероприятиях, направленных против интересов Латвии, или давление с целью препятствовать исполнению служебных обязанностей».

Исключения и ответственность

Запрет будет распространяться не только на поездки, но и на транзитное пересечение территории России и Беларуси.

Исключения будут возможны в случаях:

  • исполнения служебных обязанностей;
  • гуманитарных причин;
  • при наличии специального разрешения на временный выезд из Латвии.

Нарушение запрета будет считаться основанием для немедленного прекращения трудовых отношений с соответствующим сотрудником.

Темы

БеларусьГосударственная полицияГосударственная пожарно-спасательная службаРоссияСлужба государственной безопасностиНациональные вооруженные силыУправление по делам гражданства и миграцииУправление мест заключенияCert.lvПолицияЦентр государственного языкаVIDГосударственное агентство обеспеченияМВДЗемессардзе

Другие сейчас читают