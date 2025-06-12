Сейм Латвии утвердил запрет на поездки в Россию и Беларусь для части госслужащих

Как отметил председатель Комиссии по национальной безопасности Айнар Латковскис, Россия и Беларусь активно усиливают разведывательную деятельность против Латвии. По его словам, каждая поездка латвийского гражданина в эти страны может быть использована спецслужбами враждебных государств в своих целях: «Не секрет, что Россия и Беларусь продолжают активные разведывательные действия против Латвии, и для этого им может быть полезен любой латвийский гражданин, пересекающий их границу. Несмотря на прямые рекомендации Министерства иностранных дел и Службы государственной безопасности в интересах как национальной, так и личной безопасности не ездить в Россию и Беларусь, количество таких поездок продолжает расти», — отметил Латковскис.