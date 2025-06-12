Делайте ваши ставки, господа! Букмекеры назвали имя будущего мэра Риги

По итогам выборов наибольшее количество голосов в Риге получила партия "Латвия на первом месте", заручившись поддержкой 18,17% избирателей и обеспечив себе 13 из 60 мандатов в думе. За ней следуют "Прогрессивные" с 16,62% и 11 мандатами, Национальное объединение с 14,20% и 10 местами, "Новое Единство" с 12,90% и 9 мандатами, а также "Суверенная власть" и "Объединение Младолатыши", которые вместе набрали 12,13% голосов и получили 8 мест. В думе также будут представлены "За стабильность!" (6,94%, 5 мандатов) и Объединенный список (6,29%, 4 места).