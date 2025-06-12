Делайте ваши ставки, господа! Букмекеры назвали имя будущего мэра Риги
Муниципальные выборы в Латвии завершились, и в центре внимания теперь находятся политические дискуссии и формирование коалиций. В столице уже начались переговоры между избранными политическими силами, однако остается открытым вопрос: кто станет следующим мэром Риги? Букмекеры Betsafe опубликовали свои прогнозы.
По итогам выборов наибольшее количество голосов в Риге получила партия "Латвия на первом месте", заручившись поддержкой 18,17% избирателей и обеспечив себе 13 из 60 мандатов в думе. За ней следуют "Прогрессивные" с 16,62% и 11 мандатами, Национальное объединение с 14,20% и 10 местами, "Новое Единство" с 12,90% и 9 мандатами, а также "Суверенная власть" и "Объединение Младолатыши", которые вместе набрали 12,13% голосов и получили 8 мест. В думе также будут представлены "За стабильность!" (6,94%, 5 мандатов) и Объединенный список (6,29%, 4 места).
Для создания коалиции необходима поддержка большинства — минимум 31 депутата. Учитывая политические позиции партий, особенно в вопросах внешней политики, один из наиболее вероятных сценариев предусматривает коалицию между партиями "Прогрессивные", Национальное объединение, "Новое Единство" и Объединенный список. Вместе у этих четырех партий 34 мандата, что обеспечивает устойчивое большинство, и вечером в среду стороны официально заявили о готовности работать в одной коалиции.
Одним из важнейших вопросов для потенциальной коалиции станет определение кандидата на пост мэра Риги. Среди упомянутой четверки наилучшие результаты на выборах показали "Прогрессивные", и, по оценке букмекеров Betsafe, именно лидер этой партии Виестурс Клейнбергс имеет наилучшие шансы стать градоначальником — вероятность составляет 76,9%.
Вторым по популярности кандидатом считается нынешний мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") с вероятностью сохранить должность в 16,6%. В качестве альтернативных кандидатов упоминаются также Марис Спринджукс из "Объединенного списка" (14,3%) и Эдвардс Ратниекс из "Национального объединения" (2%).
Предстоящая неделя обещает быть решающей для рижской политики — как в плане состава коалиции, так и в определении дальнейшего курса города. Хотя букмекерские прогнозы могут отражать общественные настроения, окончательное решение все же будет зависеть от политических переговоров и способности достичь соглашения.