Нашествие златогузок: в Латвии распространяется опасный для человека вредитель
В Элейской волости Елгавского края зафиксировано массовое распространение опасного для человека вредителя - златогузки (Euproctis chrysorrhoea), сообщает Государственная служба защиты растений (VAAD).
Эти ядовитые гусеницы не только уничтожает листву деревьев, но и представляют угрозу для здоровья людей. Личинки бабочки покрыты густыми защитными волосками, которые они сбрасывают. Эти микроскопические острые волоски содержат токсины, вызывающие воспаление кожи и глаз, а у людей, склонных к астме, могут спровоцировать серьезные проблемы с дыханием. Волоски могут сохраняться в окружающей среде несколько лет и распространяться ветром.
VAAD подчеркивает, что высыпания могут появиться как сразу после контакта с волосками, так и спустя несколько часов, и держаться от нескольких часов до нескольких недель. Волоски также присутствуют в коконах, которые личинки плетут перед окукливанием, а также в сброшенных шкурках при линьке. Наибольшая опасность наблюдается с начала мая до конца июля.
Помимо вреда для здоровья, многолетнее размножение златогузки может привести к гибели деревьев. Личинки поедают листву множества пород деревьев — дубов, осин, лип, боярышника, плодовых деревьев и других лиственных пород.
Служба отмечает, что личинки могут легко распространяться с помощью автомобилей, припаркованных под зараженными деревьями. Поэтому не рекомендуется ставить машины под кронами, где замечена активность вредителей. При работах в зараженных местах следует использовать защитные очки, респиратор, перчатки и плотную сухую одежду.
VAAD также рекомендует во время садовых работ в сухую погоду поливать землю, чтобы токсичные волоски не поднимались в воздух, а прилипали к поверхности. В случае появления личинок в жилых помещениях их лучше всего удалять пылесосом с водяным фильтром, добавив в воду немного мыла. В начале сезона полезно срезать сплетенные гнезда зимой или ранней весной, пока личинки еще не покинули их.
Чтобы избежать риска аллергической реакции, особенно у детей и астматиков, при обнаружении златогузки единственным эффективным способом борьбы остается обрезка зараженных веток и их сжигание. При этом необходимо использовать резиновые перчатки, респиратор и защитные очки.
Жителей, особенно в Земгале, просят сообщать о случаях обнаружения вредителя, присылая фото личинок.
VAAD — это государственное учреждение, созданное в 1998 году, целью которого является обеспечение устойчивого использования и охраны сельскохозяйственных и лесных ресурсов, защита биоразнообразия, экологическая безопасность, а также повышение конкурентоспособности сельского хозяйства.