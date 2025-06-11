Нашествие златогузок: в Латвии распространяется опасный для человека вредитель

VAAD также рекомендует во время садовых работ в сухую погоду поливать землю, чтобы токсичные волоски не поднимались в воздух, а прилипали к поверхности. В случае появления личинок в жилых помещениях их лучше всего удалять пылесосом с водяным фильтром, добавив в воду немного мыла. В начале сезона полезно срезать сплетенные гнезда зимой или ранней весной, пока личинки еще не покинули их.