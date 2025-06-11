Председатель ЦИК Кристине Саулите все же подала в отставку: "Оказалась втянута в политический водоворот и интриги"

Руководитель фракции "Новое Единство" Эдмунд Юревиц сообщил агентству LETA, что депутаты от этой партии поддержат проект. По его мнению, Саулите должна покинуть должность и взять на себя ответственность за произошедшее, особенно за организацию избирательного процесса и коммуникацию как до выборов, так и в ночь голосования.