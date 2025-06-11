Председатель ЦИК Кристине Саулите все же подала в отставку: "Оказалась втянута в политический водоворот и интриги"
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Саулите вечером в среду все же приняла решение уйти с поста. Саулите обратилась в Президиум Сейма с заявлением об отставке. Она поблагодарила Сейм за оказанное доверие в начале 2023 года, когда ей поручили возглавить ЦИК.
Однако, по ее словам, в последние дни, выслушивая различные мнения и упреки, она пришла к выводу, что "оказалась втянута в политический водоворот и интриги, получая оскорбления и обвинения за недоработки других должностных лиц".
По этой причине Кристине Саулите приняла решение покинуть должность в четверг, чтобы "сохранить верность важным для себя ценностям — честности, справедливости, профессионализму и демократичности".
Она также выразила благодарность всем партнерам за совместную работу.
До этого фракции правящей коалиции Сейма заявили, что договорились отозвать Кристине Саулите с должности главы ЦИК. Союз Зеленых и крестьян пообещал внести в повестку заседания Сейма в четверг проект решения об ее отзыве.
Руководитель фракции "Новое Единство" Эдмунд Юревиц сообщил агентству LETA, что депутаты от этой партии поддержат проект. По его мнению, Саулите должна покинуть должность и взять на себя ответственность за произошедшее, особенно за организацию избирательного процесса и коммуникацию как до выборов, так и в ночь голосования.
Руководитель фракции "Прогрессивные" Андрис Шуваев также заявил агентству, что их депутаты поддержат отстранение Саулите.
Среди оппозиционных партий представители "Латвия на первом месте" заявили, что поддержат отставку, тогда как Национальное объединение и "Объединенный список" еще не приняли решение.
Ранее в среду Саулите в начале заседания парламентской комиссии по вопросам госуправления и самоуправлений заявила, что уйдет в отставку, но после заседания передумала, сказав, что решение еще не принято.
"Я не ожидала, что на комиссии прозвучат такие обвинения в безответственности с моей стороны из-за отставки. Было бы безответственно с моей стороны не обратить на это внимание", — пояснила она.
Саулите считает, что происходящее — политическая игра, и никто не может обоснованно пояснить, почему именно она должна покинуть пост. По ее мнению, ЦИК в целом справилась со своей задачей отлично. "По закону за технические системы отвечает Государственное агентство цифрового развития", — пояснила Саулите, добавив, что именно в зоне ответственности агентства возник ряд проблем.
"Я беру на себя ответственность за то, что входит в мои полномочия", — заявила она, отметив, что ей "пытаются навесить" чужие ошибки.
Во время заседания представители ЦИК подчеркнули, что не могут брать на себя ответственность за системы, которые не входят в их ведение. Они утверждают, что сделали все возможное, "чтобы предотвратить аварийную ситуацию".
Президент Латвии Эдгар Ринкевич после выборов заявил, что ЦИК и агентство цифрового развития провалились в организации процесса, и поэтому необходимо оценить степень ответственности должностных лиц.
Министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня, под чьим надзором работает агентство, уже отстранила от должности директора агентства Йорена Лиопу, а в среду сама объявила о своей отставке.
Лиопа пока не взял на себя ответственность за технические проблемы в ночь выборов. Тем временем агентство начало детальную проверку на всех уровнях своей ответственности — от сотрудников, напрямую отвечавших за избирательную систему, до разработчиков и аудиторов, чтобы выяснить причины медленной работы системы сканирования бюллетеней.