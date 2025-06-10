ВИДЕО: в Эстонии едва не случилась своя золитудская трагедия - в торговом центре в Нарве обрушился потолок

Жителям эстонского города повезло избежать потенциально страшной катастрофы. Напомним, что в Латвии 21 ноября 2013 года произошел крупнейший несчастный случай со времен восстановления независимости — в рижском районе Золитуде на улице Приедайнес, 20, обрушилась крыша торгового цента с магазином Maxima. Погибли 54 человека, в том числе 3 спасателя, десятки получили тяжелые ранения. Общая площадь обрушения составила около 1500 квадратных метров. Это стало одним из самых масштабных строительных ЧП в Европе за последние почти 20 лет. Эксперты пришли к выводу, что трагедия произошла из-за ошибочных расчетов нагрузки на конструкции крыши, что и привело к ее обрушению. Прокуратура предъявила обвинения девяти лицам по статьям о нарушении строительных норм, неисполнении обязанностей государственными должностными лицами, причинении смерти по неосторожности и нарушении правил охраны труда.