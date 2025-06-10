ВИДЕО: в Эстонии едва не случилась своя золитудская трагедия - в торговом центре в Нарве обрушился потолок
В понедельник в третьем по величине городе Эстонии — Нарве — внезапно обрушился потолок в торговом центре. К счастью, площадь обрушения была не слишком большой, людей успели эвакуировать, и Эстонии удалось избежать своей золитудской трагедии.
Все случилось в полдень. К счастью, никто не пострадал — всех удалось эвакуировать. В пострадавшей части торгового здания находятся сети магазинов FEB и Uuskasutuskeskus, а в другой части — магазин Stokker, сообщает издание "Северное побережье". Местное издание RusDelfi со ссылкой на заявление Департамента спасения отмечает, что обрушение потолка произошло на площади 20 квадратных метров, детали инцидента все еще выясняются.
Здание было введено в эксплуатацию в 2005 году. Один из сотрудников магазина сообщил изданию, что ничто не указывало на возможное обрушение, работа шла в обычном режиме. Эвакуация была проведена из магазина FEB, где произошел инцидент, однако также приостановил работу и соседний Uuskasutuskeskus.
Жителям эстонского города повезло избежать потенциально страшной катастрофы. Напомним, что в Латвии 21 ноября 2013 года произошел крупнейший несчастный случай со времен восстановления независимости — в рижском районе Золитуде на улице Приедайнес, 20, обрушилась крыша торгового цента с магазином Maxima. Погибли 54 человека, в том числе 3 спасателя, десятки получили тяжелые ранения. Общая площадь обрушения составила около 1500 квадратных метров. Это стало одним из самых масштабных строительных ЧП в Европе за последние почти 20 лет. Эксперты пришли к выводу, что трагедия произошла из-за ошибочных расчетов нагрузки на конструкции крыши, что и привело к ее обрушению. Прокуратура предъявила обвинения девяти лицам по статьям о нарушении строительных норм, неисполнении обязанностей государственными должностными лицами, причинении смерти по неосторожности и нарушении правил охраны труда.
Рижский окружной суд планирует 3 сентября продолжить рассмотрение уголовного дела по трагедии в Золитуде, в рамках которого обвиняются несколько лиц. Согласно публично доступной информации в судебном календаре, обвиняемыми по делу проходят строительный инженер Иварс Сергетс, эксперт по проекту магазина Андрис Гулбис, руководитель строительных работ компании Re&Re Станислав Кумпиньш, строительный инспектор Мартиньш Драудиньш и Янис Балодис.