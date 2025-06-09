Хлеб дешевеет, газ дорожает: неожиданные ценовые сюрпризы мая

Наибольшее влияние на средний уровень потребительских цен в мае 2025 года по сравнению с маем 2024 года оказали цены на продукты питания и безалкогольные напитки (+2 процентных пункта), товары и услуги, связанные с жильем (+0,5 процентного пункта), алкогольные напитки и табачные изделия (+0,5 процентного пункта), товары и услуги для отдыха и культуры (+0,3 процентного пункта), услуги здравоохранения (+0,2 процентного пункта), услуги ресторанов и гостиниц (+0,2 процентного пункта), а также товары и услуги, связанные с транспортом (-0,6 процентного пункта).