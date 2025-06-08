Сыновья политиков, блогеры, Марис Бриедис и Лиана Ланга: кто прошел в Рижскую думу
По итогам выборов в Рижскую думу состав столичного самоуправления обновится почти на две трети — в думу избраны около 40 новых депутатов. Главные перемены связаны с уверенным прорывом партии Айнара Шлесерса «Латвия на первом месте» и полным провалом «Согласия», потерявшего все свои мандаты.
Самые значительные перемены связаны с приходом в Рижскую думу партии Айнара Шлесерса «Латвия на первом месте» (ЛПМ) и крахом партии «Согласие». Ранее ЛПМ не была представлена в столичном самоуправлении, но по итогам выборов получила 13 депутатских мандатов. В то же время «Согласие», в составе фракции которого в прежнем созыве было 11 депутатов, не прошло в думу, и все его представители потеряют свои места.
От ЛПМ в думу прошли: лидер списка Айнар Шлесерс, его сын Эдвард Шлесерс, сын политика ЛПМ Вилиса Криштопанса — Каспар Криштопанс,
специалист по рекламе Эрик Стендзениекс, блогер Майя Арманева, сын бывшего мэра Резекне Александра Барташевича — Владислав Барташевич,
а также бывшие политики «Согласия» Андрей Клементьев и Сергей Долгополов. Кроме того, в думу от ЛПМ прошли: Евгения Шафранек, Роберт Жемайтис, Андрис Озолс, Денис Клюкинс и Эдуард Зивтиньш.
От «Прогрессивных» в Рижскую думу избраны четверо новых депутатов, в том числе Майрита Лусе, ранее уже работавшая в думе, а сейчас — депутат Сейма. Также прошли: Виестурс Клейнбергс (лидер списка), Мартиньш Коссович, Алия Турлая, Марта Котелло, Юстине Пантелеева, Айя Мелле, Мартиньш Эньгелис, Агнесе Логина, Селина Ванцане и Рута Межавилка.
От Национального объединения избраны пять новых депутатов, среди них: бывшая депутат Сейма Элина Трейя, активистка соцсетей Лиана Ланга и автор проекта Nemelo.lv Ансис Пуполс. Также прошли: Эдвард Ратниекс (лидер списка), Эйнар Цилинскис, Гиртс Лапиньш, Дайнис Лоцис, Лаурис Эренпрейс, Ритвар Янсонс и Каспар Спунде.
От «Нового Единства» (НЕ) в думу прошли: парламентский секретарь Минюста Лаума Паэглькална, основательница организации Delna, депутат 13-го Сейма Инесе Войка. В то же время, место, скорее всего, потеряет нынешний председатель транспортной комиссии и руководитель фракции в думе Олаф Пулкс.
Также от НЕ избраны: мэр Риги Вилнис Кирсис, его заместитель Линда Озола, Давис Сталтс, Инесе Андерсоне, Дзинтра Гека-Васка, Эдгар Икстенс и Лайма Гейкина.
От совместного списка «Суверенная власть» и «Младолатыши» в думу проходят семь новых депутатов, включая лидеров списка Юлию Степаненко и Рудолфа Бреманиса. Также избраны: Любовь Швецова, Юлия Сохина, Вячеслав Степаненко, Инна Джери, Игорь Соломатин и Артур Клебахс.
От партии «За стабильность!» в Рижскую думу прошли: лидер списка Алексей Росликов, бывший боксер Марис Бриедис, а также Яков Плинер, Валерий Петров и Николай Кабанов.
От Объединенного списка, помимо лидеров Мариса Спринджукса и Эдгара Бергольдса, в думу прошли опытный депутат Ромуалд Ражукс и бывший депутат Сейма, экс-глава Службы неотложной помощи Мартиньш Шицс.
Как сообщалось ранее, на муниципальных выборах в Риге больше всего голосов получила ЛПМ — 18,17%, что дает ей 13 мандатов из 60.
«Прогрессивные» получили 16,62% (11 мандатов), Национальное объединение — 14,2% (10 мандатов), «Новое Единство» — 12,9% (9 мандатов).
Совместный список «Суверенной власти» и «Младолатышей» получил 12,13% (8 мандатов), «За стабильность!» — 6,94% (5 мандатов), Объединенный список — 6,29% (4 мандата).
Остальные партии, включая «За развитие Латвии», «Согласие», «Честь служить Риге» и объединенный список Союза зеленых и крестьян, в Рижскую думу не прошли.