По данным exit poll в Даугавпилсе уверенно побеждает партия действующего мэра Андрея Элксниньша

За общий список Латгальской партии и партии "Латвия на первом месте" могли проголосовать 4,8% избирателей, а 3,8% могли отдать свой голос за партию "Даугавпилс - мой замок". Согласно данным опроса, общий список "Суверенной власти" и "Младолатышей" во втором по величине городе Латвии заручился поддержкой 3,4% избирателей, а за общий список партии Даугавпилсского края и Латвийской зеленой партии проголосовали 3%.