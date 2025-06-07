"Как удар по голове!" Эвии в Латвии четыре года лечили не тот рак, а теперь государство отказывается выплатить компенсацию

Все документы, включая биопсии, она передала главному онкологу. «Сначала он сказал, что материалы не нужны, так как диагноз уже есть. Потом согласился пересмотреть». Через две недели из Вильнюса ей позвонили. «Мне сказали, что не знают, как это озвучить, но у меня не тот рак, который лечили все эти годы в Латвии. Патоморфологи были удивлены и пересмотрели материалы дважды — это болезнь Ходжкина. Ее можно было вылечить сразу — 6–8 курсов химиотерапии. И стадия была вторая, а не четвертая. С совершенно другим лечением. Тогда я поняла, почему не помогали никакие препараты, кроме тех, что были через Ziedot.lv — потому что они были для болезни Ходжкина».