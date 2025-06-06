"Был приказ: тела своих не забирать. Что уж говорить о чужих": как хранились останки 6000 погибших, которые Россия собирается вернуть Украине в рамках масштабного обмена

— Несколько раз нам удавалось договориться о прекращении огня для того, чтобы убрать трупы. Тут ведь не только забота о павших товарищах, но и банальная санитария. Разлагающиеся останки ужасно воняют, трупный яд может попасть в воду. Да и бодрости духа мертвецы не добавляют солдатам. Поэтому я лично заключал [с россиянами] соглашения о том, чтобы дать возможность медикам собрать трупы. Но в 2024 и 2025 годах такие переговоры стали невозможны. К примеру, мы в самом начале операции на Курщине отправляли трупы россиян в свой тыл. Однажды под наш минометный обстрел попало целое отделение противника сразу. У них даже не нашлось кого-то, кто попытался бы забрать трупы. Они оказались просто никому не нужны. Пришлось их отправлять сначала в Суджу, а потом в Сумы. Можно было закопать, но командир бригады решил иначе. Собрали, что смогли, и покидали в грузовик. Не уверен, что количество рук и ног совпадает с числом голов.