Внебрачная дочь Путина обосновалась в Париже. Она работает в галереях, где выставляются антивоенные художники
Внебрачная дочь российского президента Владимира Путина Елизавета Кривоногих начала работать в артистической сфере Франции, сотрудничая с галереями, которые выставляют работы антивоенных художников, в том числе из Украины, сообщает художница Настя Родионова.
О том, что Елизавету (Луизу) Кривоногих заметили в Париже, сообщило украинское издание TSN. По его данным, молодая женщина живет в столице Франции с паспортом на имя Елизаветы Олеговны Рудновой, несмотря на то, что ее отец находится под санкциями и разыскивается за военные преступления после вторжения в Украину.
Базирующаяся в Париже организация L’Association подтвердила украинскому изданию, что Елизавета Руднова работает в ее управленческой команде. Галереи L’Association — Albatros Studios и L Galerie — известны тем, что представляют современных художников с политическими и антивоенными посылами.
Елизавета Кривоногих окончила школу управления в сфере искусства и культуры в Париже в 2024 году. В публикации на LinkedIn, посвященной выпуску, пользователи оставляли комментарии, указывая на присутствие «дочери Путина» среди выпускников и отмечая ее внешнее сходство с российским президентом, пишет художница Настя Родионова. Она также утверждает, что видела Кривоногих лично, но не разговаривала с ней.
Отчество и фамилия, указанные в паспорте Кривоногих, указывают на связь с российским медиаменеджером Олегом Рудновым, который был доверенным лицом Путина до своей смерти в 2015 году.
В 2020 году сайт журналистских расследований «Проект» утверждал, что мать Елизаветы, Светлана Кривоногих, будучи вице-мэром Санкт-Петербурга, сблизилась с Путиным. Публичные данные свидетельствуют о том, что они проводили много времени вместе, пока Путин продвигался по карьерной лестнице. В 1998 году он стал главой ФСБ, затем премьер-министром, а в 2000 году — преемником Бориса Ельцина. Три года спустя, в марте 2003 года, у Кривоногих родилась дочь Елизавета. «Проект» утверждает, что Путин — ее отец.
После публикации расследования «Проекта» журналист Андрей Захаров задал Елизавете в аудиочате Clubhouse вопрос, действительно ли она является дочерью президента России, но ответа не получил. В Instagram Елизаветы можно увидеть фотографии с дорогих вечеринок, в кругу друзей - людей из влиятельных семей, а также снимки с путешествий на частных самолетах. Однако и она, и ее мать Светлана Кривоногих всегда избегают вопросов о связи с Владимиром Путиным.
Великобритания в 2023 году включила Светлану Кривоногих в санкционный список, указав ее как «акционера банка "Россия" и Национальной медиа-группы, последовательно поддерживающих нападения России на Украину». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в 2020 году отрицал какую-либо связь между Путиным и Светланой Кривоногих, заявив, что никогда о ней не слышал.