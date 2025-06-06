Внебрачная дочь Путина обосновалась в Париже. Она работает в галереях, где выставляются антивоенные художники

В 2020 году сайт журналистских расследований «Проект» утверждал, что мать Елизаветы, Светлана Кривоногих, будучи вице-мэром Санкт-Петербурга, сблизилась с Путиным. Публичные данные свидетельствуют о том, что они проводили много времени вместе, пока Путин продвигался по карьерной лестнице. В 1998 году он стал главой ФСБ, затем премьер-министром, а в 2000 году — преемником Бориса Ельцина. Три года спустя, в марте 2003 года, у Кривоногих родилась дочь Елизавета. «Проект» утверждает, что Путин — ее отец.