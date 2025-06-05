Медики сообщают, что в очередях в Детскую больницу виноваты и сами пациенты
Каждый пропущенный или несвоевременно отмененный визит – это упущенная возможность для другого пациента получить медицинскую помощь. BKUS призывает вовремя отменять записи, чтобы освободить место для нуждающихся и сделать систему здравоохранения более доступной для всех.
В этом году в Детскую клиническую университетскую больницу (BKUS) были записаны 118 641 пациент на амбулаторное посещение, из которых 6,1% или 7237 визитов не состоялись — пациенты не пришли, либо визиты были отменены по другим причинам, например, отсутствовал направляющий документ. В свою очередь, из 9117 визитов в Дневной стационар не состоялись 8,5% - пациенты не явились.
Несмотря на то, что было осуществлено 63 582 автоматических звонка с напоминанием о визите, 2,3% из тех, кто подтвердил свое прибытие, все же не пришли, отмечает больница.
Всего в этом году было отменено 44 017 визитов. Однако более 72% из них больнице удается заменить другими пациентами, поэтому крайне важно отменять или переносить визит как можно раньше, подчеркивает BKUS. Если запись отменяется в день визита, то предложить это место другому пациенту особенно трудно, и половина таких отмененных визитов остаются незамещенными. Если визит отменяют за один рабочий день до назначенной даты, незамещенными остаются 27,6% визитов. Если же отмена происходит за неделю, то количество незамещенных визитов сокращается до 19%.
«Это сотни пациентов, которые могли бы попасть на прием, если бы другие пациенты и их законные представители своевременно сообщили, что не смогут прийти», — подчеркивают в больнице.
В связи с наступлением летних каникул BKUS призывает убедиться, не запланирован ли визит к врачу или обследование во время летних развлечений и не забыт ли он, чтобы освободить время и дать возможность другим пациентам.
BKUS предлагает несколько способов отмены или записи на визит. В любое время суток это можно сделать в Портале пациента Детской больницы или на сайте больницы bkus.lv, нажав кнопку «Отказаться» и заполнив форму отказа. В рабочие дни с 8:00 до 17:00 для отмены или переноса визита также можно позвонить по телефону 80708866.
За два рабочих дня до назначенного визита поступает автоматический звонок, в ходе которого можно подтвердить или отменить визит. Также об отсутствии можно сообщить, получив напоминание по SMS или электронной почте.
В случае непредвиденных обстоятельств — если ребенок заболел утром или случилось что-то неожиданное — запись можно отменить и в день визита через Портал пациента Детской больницы, где кнопка «Отказаться» остается активной еще за несколько часов до назначенного времени.