Медики сообщают, что в очередях в Детскую больницу виноваты и сами пациенты

Всего в этом году было отменено 44 017 визитов. Однако более 72% из них больнице удается заменить другими пациентами, поэтому крайне важно отменять или переносить визит как можно раньше, подчеркивает BKUS. Если запись отменяется в день визита, то предложить это место другому пациенту особенно трудно, и половина таких отмененных визитов остаются незамещенными. Если визит отменяют за один рабочий день до назначенной даты, незамещенными остаются 27,6% визитов. Если же отмена происходит за неделю, то количество незамещенных визитов сокращается до 19%.