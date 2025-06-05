"Мне надо было умереть еще в марте..." С 1 июля Мартиньшу больше не будут компенсировать паллиативную помощь - он прожил больше 180 дней

В сентябре прошлого года врачебный консилиум постановил, что продолжительность жизни Мартиньша ограничена, и ему необходима паллиативная помощь на дому. «Я прочитал — "прогноз жизни — 6 месяцев". Тогда мне надо было умереть уже в марте. Но у нас сложилась такая бюрократическая система, что для получения паллиативной помощи на дому нужно наличие этой приписки о шести месяцах. Это бесчеловечно, аморально! Особенно если такой документ вручается пациенту на руки. Не все психологически устойчивы. Увидев это, человек может сотворить с собой что-то плохое, хотя мог бы прожить еще несколько лет».