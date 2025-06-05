"Думал, что янтарь, но он начал нагреваться..." В Лиепае на берег выбросило опасный фосфор
Житель Лиепаи Янис рассказывает, что регулярно гуляет вдоль моря, и однажды он не мог поверить своей удаче, когда нашел на берегу кусок янтаря приличного размера. Однако радость была недолгой — вскоре находка начала нагреваться у него в ладони.
Уже много лет сообщается о «наследии» советских времен — белом фосфоре, который Балтийское море время от времени выбрасывает на побережье Курземе. Фосфор очень похож на янтарь, однако, высыхая, он может вызвать серьезные и трудно заживающие ожоги у человека, который взял его в руки или положил этот ложный янтарь в карман.
Как рассказал Янис газете Kurzemes Vārds, он подобрал камешек, похожий на янтарь, 11 мая — его выбросило на берег напротив запасного поля стадиона Daugava. Янис положил «янтарь» в карман, но вскоре почувствовал тепло и запах серы, исходящие оттуда. «Я сразу вытащил его из кармана, и от него откололся кусок. Тогда я понял — это не янтарь, а фосфор», — пояснил он.
После этого Янис положил кусок фосфора на бревно и поджег его зажигалкой — чтобы никто другой не поднял. Он также рад, что вовремя вытащил ложный янтарь из кармана, ведь с ним не шутят — фосфор трудно потушить даже влажным песком.
Фосфор чаще всего находят между Бернаты и Лиепаей
«Южными течениями куски фосфора от побережья Папе уносятся до Лиепаи, и невозможно предсказать, когда именно они окажутся на берегу. Обычно это происходит после шторма или сильного ветра. Чаще всего фосфор находят на участке пляжа между Бернаты и Лиепаей», — рассказала руководитель отдела общественных связей и маркетинга администрации города Лиепая Зита Лаздане.
Она признает, что проблема давняя — она возникла, когда в районе Папе [на полигоне между Юрмалциемсом и Папе] утилизировали советские авиационные бомбы. Важно отметить, что в 1988 году командование Балтийского военного округа издало приказ уничтожить зажигательные бомбы времен Второй мировой войны - в них широко использовался белый фосфор. Вместо того чтобы разбирать боеприпасы, было принято решение подорвать их — но это вызвало сильное загрязнение дюн и морской зоны, последствия которого ощущаются до сих пор.
«Его не так просто стряхнуть с руки!»
Хотя жители время от времени сообщают в соцсетях об обнаружении фосфора на побережье, к счастью, в последнее время он никому не нанес серьезного вреда — по словам Лаздане, по данным Лиепайской региональной больницы за последние 5 лет не было ни одного пациента с ожогами, вызванными фосфором.
Однако некоторые лиепайчане подтверждают, что лично сталкивались с его опасностью. «В детстве я ходил в детский сад в Лиепае, и несколько детей пострадали от этой штуки — были сильные ожоги рук и бедер», — рассказал Андрей. А Инесе вспоминает, как более пяти лет назад сама взяла в руки ложный янтарь, который в итоге нагрелся и воспламенился.
«Я испугалась, начала стряхивать его, но он плохо отставал, тогда попыталась сбросить левой рукой. В результате — сильный ожог, я даже провела ночь в Лиепайской больнице», — говорит Инесе.
Представительница самоуправления Лиепаи отмечает, что, к сожалению, невозможно предсказать, как долго море еще будет выбрасывать это опасное вещество, поэтому она призывает жителей соблюдать осторожность. «На всех кабинках для переодевания на пляже Лиепаи размещена информация о ложном янтаре», — говорит Лаздане.
Как отличить фосфор от янтаря?
- Настоящий янтарь — желтого или желто-коричневого цвета, имеет яркий оттенок, твердый и не имеет запаха. Куски фосфора не такие прозрачные, как янтарь — часто с зеленоватым или серовато-желтым оттенком.
- Фосфор более хрупкий, может источать неприятный запах и часто встречается в виде крупных кусков.
- Высохший фосфор воспламеняется — его температура самовозгорания составляет 36–42 градуса.
- Если возникают сомнения, настоящий ли это янтарь, можно аккуратно проверить — осторожно подогрев его пламенем зажигалки на влажном песке.
- Если все же произошел несчастный случай, нужно как можно быстрее избавиться от горящего куска фосфора и полностью перекрыть доступ кислорода к ране. После того как горение остановлено, пострадавшее место долго промывать водой. Затем наложить влажную ткань и немедленно вызвать спасателей по телефону 112.