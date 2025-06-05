"Думал, что янтарь, но он начал нагреваться..." В Лиепае на берег выбросило опасный фосфор

Она признает, что проблема давняя — она возникла, когда в районе Папе [на полигоне между Юрмалциемсом и Папе] утилизировали советские авиационные бомбы. Важно отметить, что в 1988 году командование Балтийского военного округа издало приказ уничтожить зажигательные бомбы времен Второй мировой войны - в них широко использовался белый фосфор. Вместо того чтобы разбирать боеприпасы, было принято решение подорвать их — но это вызвало сильное загрязнение дюн и морской зоны, последствия которого ощущаются до сих пор.