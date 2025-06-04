Росликова обвинили в мужском шовинизме - что такого он сказал на заседании Сейма?

Депутат Агнесе Краста ("Новое Единство"), в чей адрес прозвучало высказывание, на заседании комиссии заявила, что как женщина и депутат она способна справляться с критикой и высказываниями, а также защитить себя, если почувствует себя оскорбленной. "Всем ясно, что проблем с участием женщин в Сейме нет", — сказала Краста, добавив, что в обществе по-прежнему наблюдается неравенство, которое необходимо уменьшать. Краста отметила, что изменений нельзя добиться через заявление в комиссию и перед голосованием призвала не начинать дело, а сосредоточиться на более важных вопросах.