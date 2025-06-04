Росликова обвинили в мужском шовинизме - что такого он сказал на заседании Сейма?
Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям рассмотрела предложение депутата Лейлы Расимы ("Прогрессивные") начать дело о нарушении этического кодекса против лидера партии "За стабильность!" Алексея Росликова из-за его высказываний о женщинах.
В своем заявлении Расима указала, что на заседании Сейма 15 мая, после того как депутат Агнесе Краста ("Новое Единство") выступила против поправок к Закону о выборах в самоуправления, Алексей Росликов поднялся на трибуну и начал свою речь словами: "Высокоуважаемое "Новое Единство", среди вас не нашлось ни одного сильного мужчины, который мог бы выйти и защитить вашу точку зрения? Нет?"
По мнению Расимы, это высказывание было оскорбительным и уничижительным по отношению к женщинам, так как депутат дал понять, что женщинам не следует участвовать в дебатах и отстаивать свою или фракционную позицию — это должны делать мужчины. Также он выделил именно "сильных мужчин", противопоставляя их женщинам, подразумевая, что женщины — слабы.
Расима считает, что таким образом Росликов нарушил несколько пунктов Этического кодекса депутатов Сейма.
Депутат Агнесе Краста ("Новое Единство"), в чей адрес прозвучало высказывание, на заседании комиссии заявила, что как женщина и депутат она способна справляться с критикой и высказываниями, а также защитить себя, если почувствует себя оскорбленной. "Всем ясно, что проблем с участием женщин в Сейме нет", — сказала Краста, добавив, что в обществе по-прежнему наблюдается неравенство, которое необходимо уменьшать. Краста отметила, что изменений нельзя добиться через заявление в комиссию и перед голосованием призвала не начинать дело, а сосредоточиться на более важных вопросах.
Депутат Райвис Дзинтарс (Нацобъединение) отметил, что не поддерживает никакую форму дискриминации, однако в данном случае он не усматривает нарушения со стороны Росликова. "Мы не можем возбуждать дела из-за того, как мы интерпретируем сказанное. Надо опираться на конкретные слова", — подчеркнул Дзинтарс.
Депутат Чеслав Батня (Объединенный список) считает, что высказывание Росликова было адресовано фракции "Новое Единство", а не женщинам. Аналогичное мнение выразил депутат Эдгар Таварс (Объединенный список), который не увидел необходимости возбуждать дело о нарушении.
Председатель комиссии Янис Вуканс (Союз "зеленых" и крестьян) указал на присутствие конфликта поколений, поскольку у разных возрастов разные традиции и привычки. «Мы все — личности, каждый реагирует по-разному», — сказал Вуканс. Он добавил, что хорошо, что такие темы поднимаются, и из этой ситуации стоит извлечь урок, чтобы выражаться менее оскорбительно.
Депутат от "Нового Единства" Эдмунд Юревиц отметил, что обсуждение вопроса равенства — это ценно, но он не видит необходимости возбуждать дело о нарушении этики. Он подчеркнул, что гендер никогда не играл решающей роли в их фракции, и нужно просто работать над тем, чтобы вдохновлять женщин более активно участвовать в политике.
В свою очередь, Расима заявила, что такая риторика может отпугнуть женщин от политики. "Меня эмоционально поражает то, что сейчас здесь прозвучало", — сказала Расима, добавив, что бездействие приведет лишь к нормализации таких высказываний в адрес женщин.
По итогам обсуждения большинство депутатов проголосовали против возбуждения дела о нарушении этического кодекса против Росликова. Сам Алексей Росликов на заседании не присутствовал.