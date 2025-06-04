Бесплатно и без направления семейного врача: рижан приглашают посетить Кабинеты здоровья
В Риге работают три Кабинета здоровья, где каждый житель может получить профессиональные консультации по различным вопросам, связанным со здоровьем. Для посещения не требуется направление от семейного врача, количество визитов не ограничено, большинство услуг предоставляются бесплатно.
Все кабинеты оборудованы измерителем роста, весами, сантиметровой лентой для измерения объема талии, тонометром, а также за дополнительную плату можно определить уровень сахара и холестерина в крови. Эти простые показатели помогают вовремя выявить основные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний — повышенное давление, лишний вес или ожирение. Медицинские сестры, работающие в кабинетах, на основе полученных данных консультируют жителей, подчеркивая важность профилактики, и при необходимости советуют обратиться к своему семейному врачу.
Важно помнить, что визит в Кабинет здоровья — это только первый шаг к улучшению качества жизни. Далее следует самостоятельная работа над собой с учетом рекомендаций медицинских специалистов.
В Кабинетах здоровья сертифицированные медицинские сестры бесплатно:
- консультируют по вопросам здорового образа жизни и профилактики заболеваний,
- измеряют вес и рост,
- измеряют артериальное давление,
- информируют о доступных медицинских услугах,
- предоставляют информацию об услугах Латвийского Красного Креста,
- отвечают на другие интересующие вопросы о здоровье,
- проводят бесплатные экспресс-тесты на ВИЧ, сифилис, гепатит B и C.
Платные услуги:
- анализ уровня сахара в крови — 1 евро,
- анализ уровня холестерина — 2 евро.
Посетителей просят заранее записываться по указанным телефонам.
Адреса и часы работы Кабинетов здоровья:
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ул. Гайзиня, 7 (пункт профилактики ВИЧ)
По будням с 10:00 до 16:00
Телефон: 25405434 (в рабочее время)
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ул. Шарлотес, 1B (пункт профилактики ВИЧ)
Понедельник: 9:00–17:00
Вторник: 11:00–19:00
Среда и четверг: 9:00–17:00
Телефон: 26680448 (в рабочее время)
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ул. Авоту, 31/1
Пятница: 12:00–16:00