Бесплатно и без направления семейного врача: рижан приглашают посетить Кабинеты здоровья

Все кабинеты оборудованы измерителем роста, весами, сантиметровой лентой для измерения объема талии, тонометром, а также за дополнительную плату можно определить уровень сахара и холестерина в крови. Эти простые показатели помогают вовремя выявить основные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний — повышенное давление, лишний вес или ожирение. Медицинские сестры, работающие в кабинетах, на основе полученных данных консультируют жителей, подчеркивая важность профилактики, и при необходимости советуют обратиться к своему семейному врачу.