"Я из Башки": иностранка рассмешила людей попытками произнести названия латвийских городов

Видео уже набрало свыше ста тысяч просмотров. Люди активно комментируют — особенно радуются те, чьи города были упомянуты. Некоторые пользователи уже предложили, какие названия стоит дать Мие для следующего видео. Один из них пишет: «Эти видео так смешно смотреть». Многим особенно понравилось, как Bauska превратилась в Baška, комментируя: «Ну все, теперь я живу в Башке» или «Я из Башки».