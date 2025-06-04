"Я из Башки": иностранка рассмешила людей попытками произнести названия латвийских городов
"Предложила Мие прочитать названия латвийских городов", — так начинается видео, опубликованное в соцсети TikTok, которое многим показалось весьма забавным.
Мия и Сигита — создательницы контента на платформе TikTok. Их первое видео появилось 8 апреля, и очевидно, что девушкам нравится делиться развлекательным и комичным содержанием. Неудивительно, что они решили пошутить над тем, как иностранка Мия произносит названия городов Латвии. В описании к видео указано: «Дислексия и то, что она из Англии, очень ей помогли».
В ролике Сигита вручает Мие тетрадь с написанными названиями латвийских городов. Уже с первой попытки название «Jēkabpils» в исполнении Мии превращается в «Джекабпилс». Следующим идет «Rīga» — его Мия произносит без проблем. «Я знаю это», — улыбается она. «Ну, тебе и первое следовало бы знать», — поддразнивает ее Сигита, но Мия отвечает, что «вовсе нет». Повторив попытку, она наконец произносит название правильно.
@swagathon30000 Dyslexia and being English was on her side #fyp #teamwork #latvia #latviešutiktok #uk #swag #epic #cities ♬ Almost forgot that this was the whole point - Take my Hand Instrumental - AntonioVivald
Затем Мия с трудом справляется с названием «Bauska», которое в ее версии становится то «Башка», то «Бау́шка». Увидев слово «Jūrmala», она широко распахивает глаза и говорит: «Джурмала». Название «Ķekava» тоже дается тяжело — она морщит лоб и произносит его как «Икава».
«Liepāja» сначала звучит как «Лиеподжа», а потом превращается в «Яйпая», чем сильно веселит Сигиту. Забавно и то, что «Saldus» Мие напомнило английское слово salad («салат»). Название «Pļaviņas» она читает как «Палвинас».
Видео уже набрало свыше ста тысяч просмотров. Люди активно комментируют — особенно радуются те, чьи города были упомянуты. Некоторые пользователи уже предложили, какие названия стоит дать Мие для следующего видео. Один из них пишет: «Эти видео так смешно смотреть». Многим особенно понравилось, как Bauska превратилась в Baška, комментируя: «Ну все, теперь я живу в Башке» или «Я из Башки».
Авторы контента опубликовали и вторую часть. Мия читает названия, предложенные комментаторами. Это видео также вызывает улыбку: например, Iecava прозвучала как «Айкавана», на что пользователь Bonis написал: «Айкавана? Не думал, что мы гавайцы». Valmiera стала «Валемерия», а попытка произнести Ikšķile тоже заслужила внимание зрителей.