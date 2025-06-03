Задержан мужчина, который несколько лет продавал доступ к запрещенным российским телеканалам
В конце мая, в результате ряда следственных действий, Государственная полиция задержала мужчину 1982 года рождения, который за вознаграждение незаконно обеспечивал доступ к заблокированным российским телевизионным программам.
Среди телеканалов, доступ к которым получали его "клиенты", были такие, как Первый канал, Россия 1, Россия РТР / RTR Planeta, НТВ Мир, ТВ Центр, РЕН ТВ, Russia Today, трансляция которых запрещена на территории Европейского союза в соответствии с решениями Совета ЕС и Национального совета по электронным СМИ.
Для предоставления телепередач мужчина, обходя технологии защиты контента, создал систему совместного использования кодов доступа (код-карт), с помощью которой, используя одну подлинную карту доступа, он в течение нескольких лет обеспечивал телевизионными услугами более 400 домохозяйств по всей Латвии.
Борьба с незаконным распространением телепередач и поддержание порядка в государственном информационном пространстве являются приоритетами работы полиции в последние годы. В связи с началом сезона уличных кафе и террас Государственная полиция активизирует профилактические проверки в местах общественных развлечений — кафе, барах, салонах красоты, отелях и т. д. Цель этих проверок — ограничить распространение запрещенных в ЕС телеканалов в публичных местах, а также обеспечить равные условия для всех предприятий сферы обслуживания, использующих аудиовизуальный контент в своей деятельности.
Национальный совет по электронным СМИ также называет ограничение незаконного распространения контента одной из своих стратегических приоритетов. Еженедельно проводятся проверки в интернете, выявляя незаконную ретрансляцию программ и нарушения авторских прав, с последующим принятием соответствующих мер.
Полиция подчеркивает, что незаконное распространение контента несет серьезные риски не только для создателей контента и законных поставщиков услуг, но и для общества в целом. Это негативно влияет на создание качественного и легального контента, а также может нарушать права других лиц — в таких ресурсах нередко осуществляется обработка персональных данных без согласия, а также существует риск столкнуться с мошенничеством.
Государственная полиция и Национальный совет по электронным СМИ призывают жителей быть внимательными и не пользоваться услугами незарегистрированных поставщиков телевидения, а владельцам мест общественных развлечений — ответственно относиться к публикуемому контенту и соблюдать правила его использования.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 208 Уголовного закона — «Занятие предпринимательской деятельностью, на которую установлен специальный запрет». За такое правонарушение предусмотрено наказание: лишение свободы на срок до трех лет, кратковременное лишение свободы, общественные работы или денежный штраф с возможной конфискацией имущества или без таковой, а также лишение права заниматься определенной или любой предпринимательской деятельностью либо занимать конкретную должность на срок от двух до пяти лет. В ходе досудебного расследования также будут изучены другие обстоятельства, связанные с возможной деятельностью подозреваемого.