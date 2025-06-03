Задержан мужчина, который несколько лет продавал доступ к запрещенным российским телеканалам

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 208 Уголовного закона — «Занятие предпринимательской деятельностью, на которую установлен специальный запрет». За такое правонарушение предусмотрено наказание: лишение свободы на срок до трех лет, кратковременное лишение свободы, общественные работы или денежный штраф с возможной конфискацией имущества или без таковой, а также лишение права заниматься определенной или любой предпринимательской деятельностью либо занимать конкретную должность на срок от двух до пяти лет. В ходе досудебного расследования также будут изучены другие обстоятельства, связанные с возможной деятельностью подозреваемого.