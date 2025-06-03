В Латвии отменили обязательную повторную проверку счетчиков воды в квартирах

Против изменений выступили несколько компаний, занимающихся проверкой счетчиков. Например, SIA OB serviss указала, что выявленные PTAC нарушения свидетельствуют не о бессмысленности регулирования, а о недостаточном его контроле. Отмена требования повторной проверки создает существенный риск того, что в квартирах будут использоваться неточные счетчики, подвергая потребителей убыткам. В свою очередь, компания SIA House Manager выразила мнение: это все равно, что позволить автомобилю, не соответствующему правилам дорожного движения, ездить по улице.