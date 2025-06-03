В Латвии отменили обязательную повторную проверку счетчиков воды в квартирах
В многоквартирных домах больше не потребуется обязательно повторно проверять счетчики воды, постановило правительство. Министерство экономики пришло к выводу, что проверка водосчетчиков, как это делалось до сих пор, является лишь формальной процедурой, не достигающей своей цели. Ранее правила предусматривали, что для механических водосчетчиков повторная проверка должна проводиться каждые 4 года, а для электромагнитных и ультразвуковых – каждые 6 лет.
Изменения в правилах о списке средств измерений, подпадающих под государственный метрологический контроль, предусматривают, что впредь владельцы квартир смогут использовать непроверенные водосчетчики без ограничения срока, что снизит административные издержки и расходы. При этом периодичность повторной проверки сохранится для механических, электромагнитных и ультразвуковых водосчетчиков, установленных, например, на вводах в дома, в колодцах или других местах, за исключением квартир многоквартирных домов, сообщает LSM.lv.
Министерство экономики решило отменить требование повторной проверки водосчетчиков в квартирах, основываясь на выводах Центра защиты прав потребителей (PTAC) в ходе «контрольных закупок». Было выявлено недобросовестное поведение аккредитованных инспекционных учреждений, признававших недействительные водосчетчики годными при повторной проверке, а также устанавливавших счетчики в нарушение инструкций производителей.
Министерство экономики подсчитало, что с 2020 по 2023 год было проверено 975 809 водосчетчиков, что обошлось жителям в 19,5 млн евро, или примерно 5 млн евро в год.
Из результатов проверки PTAC следует, что повторная проверка водосчетчиков в квартирах неэффективна и подлежит отмене, устанавливая, что впредь в квартирах будут использоваться непроверенные водосчетчики.
На заседании правительства было заявлено, что в ходе проверки PTAC специально испортил несколько водосчетчиков, из которых 70% впоследствии были возвращены и признаны годными.
Кроме того, в изменениях в правилах «Порядок определения, расчета и учета доли каждого собственника жилого дома за услуги по содержанию жилого дома» правительство установило, что в случае принятия решения о замене установленных в квартирах водосчетчиков будет введена единая система учета потребления воды.
Новые счетчики будут использоваться в пределах ресурса, указанного производителем, а если таких данных нет, срок службы счетчика составит 10 лет с момента установки.
Собрание собственников жилого дома устанавливает порядок для единой системы учета потребления воды, в котором управляющий или другое уполномоченное лицо обеспечивает установку, замену и проверку водосчетчиков. В случае, если собственник квартиры или управляющий обнаружит какие-либо неисправности или повреждения счетчика, утечки воды, счетчик можно проверить или заменить досрочно.
Против изменений выступили несколько компаний, занимающихся проверкой счетчиков. Например, SIA OB serviss указала, что выявленные PTAC нарушения свидетельствуют не о бессмысленности регулирования, а о недостаточном его контроле. Отмена требования повторной проверки создает существенный риск того, что в квартирах будут использоваться неточные счетчики, подвергая потребителей убыткам. В свою очередь, компания SIA House Manager выразила мнение: это все равно, что позволить автомобилю, не соответствующему правилам дорожного движения, ездить по улице.