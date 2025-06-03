У рижанки периодически списываются деньги со счета: она подозревает Shein и Temu
Организатор мероприятий Татьяна часто делает покупки в интернете, но в последнее время старается этого избегать — с банковского счета загадочным образом списываются деньги за сделки, которых, как утверждает женщина, она не совершала.
По мнению Татьяны, к этому могут быть причастны продавцы из китайских онлайн-магазинов Shein или Temu. За год она уже несколько раз меняла платежные карты Swedbank, но это не помогло — в общей сложности пропало почти 120 евро. «Иногда покупаю в Shein и Temu. Скорее всего, это оттуда. Деньги списывались периодически — не каждый месяц, но с интервалом в два-три месяца. С февраля это стало происходить все чаще», — рассказала Татьяна в передаче TV3 «Bez Tabu».
«В банке мне ясно дали понять, что могут только заблокировать карту и выдать новую, но на вопрос о возможности остановить эти платежи ответа не дали — пообещали лишь рассмотреть мою ситуацию».
В банке ей посоветовали самой попытаться связаться с продавцом, чтобы прекратить платежи, но Татьяна не знает, как это сделать, поскольку информации о продавце в банке нет. Единственное, что удалось выяснить — это гонконгская компания.
Представитель Swedbank Янис Кропс отметил, что эти списания выглядят как заказы в интернет-магазинах, поскольку в них указаны данные для доставки и другие формальности. Он подчеркивает: «Если человек уверен, что не совершал этих покупок и никто из членов семьи тоже, необходимо немедленно связаться с банком, чтобы заблокировать карту и отключить возможность интернет-покупок».
Причины исчезновения денег могут быть разными — возможно, вы случайно поделились своими данными на сомнительном сайте, и теперь кто-то из далекой страны ежемесячно снимают средства с вашего счета за ненужную вам подписку. «Бывали случаи, когда люди, сами того не зная или просто попробовав, подписывались на услуги какого-либо провайдера и соглашались на ежемесячную абонентскую плату. Иногда это оказывались зарубежные сервисы, от которых потом очень трудно отказаться — настолько, что проще просто заблокировать текущую карту и заказать новую. Тогда данные карты меняются, и продавец больше не может списывать деньги — таким образом вы условно защищаете свои средства», - говорит Янис Кропс.
Представитель Латвийской ассоциации финансовой отрасли Каспар Залитис признал, что подобные случаи мошенничества случаются во всех банках, и подчеркнул необходимость тщательно защищать свои платежные данные.
«Такие случаи происходили абсолютно во всех банках. Важно, обращаются ли люди с претензиями в свои банки. Надо понимать: если это мошенники, то они сначала пробуют на одном человеке, потом на другом и третьем — чтобы понять, можно ли продолжать такую схему», — отмечает Каспар Залитис.
По его словам, в Латвии в целом не наблюдается массовых утечек данных, однако время от времени возникают отдельные инциденты. «Нужно задумываться, где мы вводим свои данные! Очень часто, возможно, и в этом случае, мы не обращаем внимания на то, куда вводим свои персональные или банковские данные. Думаем: "Со мной этого не случится!" А в итоге — случается именно со мной».
Случай Татьяны находится на рассмотрении Swedbank, но она уже перевела свои средства в другой банк, чтобы снизить риск дальнейших потерь.
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