У рижанки периодически списываются деньги со счета: она подозревает Shein и Temu

Причины исчезновения денег могут быть разными — возможно, вы случайно поделились своими данными на сомнительном сайте, и теперь кто-то из далекой страны ежемесячно снимают средства с вашего счета за ненужную вам подписку. «Бывали случаи, когда люди, сами того не зная или просто попробовав, подписывались на услуги какого-либо провайдера и соглашались на ежемесячную абонентскую плату. Иногда это оказывались зарубежные сервисы, от которых потом очень трудно отказаться — настолько, что проще просто заблокировать текущую карту и заказать новую. Тогда данные карты меняются, и продавец больше не может списывать деньги — таким образом вы условно защищаете свои средства», - говорит Янис Кропс.