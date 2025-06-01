Президент в цветах сирени: новые фото Ринкевича вызвали критику, но люди встали на его защиту
фото: facebook/edgars.rinkevics
"В сирени и яблонях. Добеле. Май", - подписал снимки президент.
В Латвии

Президент в цветах сирени: новые фото Ринкевича вызвали критику, но люди встали на его защиту

Отдел новостей

Otkrito.lv

Недавняя публикация президента Латвии Эдгара Ринкевича в соцсетях, где он позирует среди кустов цветущей сирени, вызвала оживленную дискуссию.

Так, пользователь по имени Язеп выразил свое возмущение и написал, что, видимо, это и есть представление Ринкевича о президентских обязанностях. "Первый леди, народный дружочек… Миленько, женским сердцам приятно, но это не функция президента".

К посту он прикрепил скриншоты с фотографиями, на которых глава государства улыбается среди сирени. Его замечание вызвало шквал комментариев: одни критиковали президента, другие вставали на его защиту.

Публикация, казалось бы, безобидная, вызвала настоящий общественный резонанс и продемонстрировала, насколько по-разному граждане воспринимают образ президента — между строгими ожиданиями и человеческим подходом.

Некоторые пользователи язвили:

  • «Он в конце пишет — "май". Значит, в июне будет то же самое: венок из ромашек, спрятавшийся в папоротнике…»
  • «Пока он играет в президента, мы принимаем решения, из-за которых страной управляют люди с сердцем, зовущим в Россию».
  • «Фотограф — из Канцелярии президента. Рядом охрана. Всех в Добеле отвезли служебные водители. Зарплаты им платят за потраченное на фото время. Все это — когда есть более важные вопросы!»
  • «Человек явно не понимает, где находится, в какое время живет и чего от него ждут. Пока не даны ответы на важные вопросы — никакой сирени!»

Однако большинство комментариев были доброжелательным:

  • «Нет, нет, президенты ведь не люди. У них нет выходных, они не могут любить собак, кошек, цветы. Если бы он сидел в гараже с бутылкой пива — был бы “настоящим мужиком”, да?»
  • «Мне нравится, что президент умеет посмеяться над собой, знает мемы, не воспринимает себя чересчур серьезно и умеет наслаждаться жизнью».
  • «Будь то Ринкевич или кто-то другой — осуждение от части общества будет всегда. Этот президент хотя бы активный, с чувством юмора — и мне это нравится».
  • «Некоторые скажут, что быть ближе к народу — значит быть там, где народ, и делать то же, что и он. Видимо, сколько людей, столько и мнений. Единого ответа нет».
  • «Ты, может, не поверишь, но у чиновников тоже бывает свободное время, когда они могут делать то, что хотят».

При этом сторонники Ринкевича подчеркнули, что его аккаунт в соцсетях читают и представители зарубежных СМИ:

  • «Теперь они видят не только границу с Россией, но и то, что здесь живут приятные люди и есть красивая природа».

Интересно, что само сообщение Ринкевича в соцсетях получило большой отклик: 12 000 лайков и больше 400 комментариев - практически полностью положительных.

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