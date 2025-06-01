Президент в цветах сирени: новые фото Ринкевича вызвали критику, но люди встали на его защиту
Недавняя публикация президента Латвии Эдгара Ринкевича в соцсетях, где он позирует среди кустов цветущей сирени, вызвала оживленную дискуссию.
Так, пользователь по имени Язеп выразил свое возмущение и написал, что, видимо, это и есть представление Ринкевича о президентских обязанностях. "Первый леди, народный дружочек… Миленько, женским сердцам приятно, но это не функция президента".
Iedomājieties politiķi, kas nebūtu nekādā amatā un šādi gozētos. Neizdodas. Nākas secināt, ka tā ir Rinkēviča izpratne par amata pienākumiem. Pirmais lēdijs, tautas draudziņš. Jauki un daudzas sieviešu sirdis sildoši, bet tā nav prezidenta funkcija. pic.twitter.com/qm44NaBXFJ— Jāzeps Baško (@JazepsBasko) May 30, 2025
К посту он прикрепил скриншоты с фотографиями, на которых глава государства улыбается среди сирени. Его замечание вызвало шквал комментариев: одни критиковали президента, другие вставали на его защиту.
Публикация, казалось бы, безобидная, вызвала настоящий общественный резонанс и продемонстрировала, насколько по-разному граждане воспринимают образ президента — между строгими ожиданиями и человеческим подходом.
Некоторые пользователи язвили:
- «Он в конце пишет — "май". Значит, в июне будет то же самое: венок из ромашек, спрятавшийся в папоротнике…»
- «Пока он играет в президента, мы принимаем решения, из-за которых страной управляют люди с сердцем, зовущим в Россию».
- «Фотограф — из Канцелярии президента. Рядом охрана. Всех в Добеле отвезли служебные водители. Зарплаты им платят за потраченное на фото время. Все это — когда есть более важные вопросы!»
- «Человек явно не понимает, где находится, в какое время живет и чего от него ждут. Пока не даны ответы на важные вопросы — никакой сирени!»
Однако большинство комментариев были доброжелательным:
- «Нет, нет, президенты ведь не люди. У них нет выходных, они не могут любить собак, кошек, цветы. Если бы он сидел в гараже с бутылкой пива — был бы “настоящим мужиком”, да?»
- «Мне нравится, что президент умеет посмеяться над собой, знает мемы, не воспринимает себя чересчур серьезно и умеет наслаждаться жизнью».
- «Будь то Ринкевич или кто-то другой — осуждение от части общества будет всегда. Этот президент хотя бы активный, с чувством юмора — и мне это нравится».
- «Некоторые скажут, что быть ближе к народу — значит быть там, где народ, и делать то же, что и он. Видимо, сколько людей, столько и мнений. Единого ответа нет».
- «Ты, может, не поверишь, но у чиновников тоже бывает свободное время, когда они могут делать то, что хотят».
При этом сторонники Ринкевича подчеркнули, что его аккаунт в соцсетях читают и представители зарубежных СМИ:
- «Теперь они видят не только границу с Россией, но и то, что здесь живут приятные люди и есть красивая природа».
Интересно, что само сообщение Ринкевича в соцсетях получило большой отклик: 12 000 лайков и больше 400 комментариев - практически полностью положительных.