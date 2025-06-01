Рига экономит: многие люди привыкли сортировать отходы дома, но теперь это нужно делать и на кладбищах

По данным администрации кладбищ, сортировка мусора может сэкономить до полумиллиона евро в год. Поэтому на территории установлено множество контейнеров с понятными наклейками, чтобы посетители знали, куда и что выбрасывать. Однако на практике это работает не всегда. «Вот контейнер для зеленых отходов – для цветов, листьев, маленьких веточек. Не следует бросать туда пластиковые пакеты, свечи и туи - это зеленые отходы, которые, к сожалению, не компостируются. Они должны идти в бытовой мусор. Мы стараемся, чтобы людям было все ясно. Но на практике видим, что это не всегда работает», – объясняет исполняющий обязанности главы Рижского управления кладбищ Гинтс Зела.