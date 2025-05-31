В Иецаве водитель BMW пытался наехать на молодежь, притворяясь полицейским
В Иецаве водитель BMW решил превратить свой автомобиль в транспортное средство оперативной службы. С включенными мигалками он пытался наехать на группу молодых людей, шедших вдоль дороги. Молодежь успела снять происходящее на видео и передала запись полиции. Благодаря этому машину с незаконно установленным оборудованием вскоре нашли недалеко от места происшествия.
Правоохранители Иецавы получили сообщение, что по улице Сила движется BMW, оборудованный синими и красными мигалками, имитируя машину оперативной службы. Водитель вел себя агрессивно – пытался наехать на группу молодых людей, шедших вдоль дороги. У людей возникли подозрения, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, что, возможно, объясняет его поведение, сообщает "Degpunktā".
Дальнейшее разбирательство передали в руки Государственной полиции. По факту начат административный процесс, так как зафиксировано наличие элементов, схожих с полицейскими мигалками, на автомобиле. Участие в дорожном движении транспортного средства с подобным оборудованием считается серьезным нарушением. Правила дорожного движения запрещают участвовать в движении автомобилям, оснащенным специальным оборудованием, которое может вводить в заблуждение других участников движения.
В среднем, в год полиция фиксирует около трех случаев появления таких автомобилей, которые либо осознанно оборудованы подобным образом, либо это бывшие транспортные средства из других стран Евросоюза, ввезенные в Латвию и купленные частными лицами. В этих случаях водители либо не знали, либо не задумывались о том, что могут ввести других участников движения в заблуждение.
Приобрести мигалки для тех, кто делает это намеренно, довольно просто – их средняя цена в интернет-магазинах составляет около 20 евро. Однако штраф, который может получить человек за имитацию транспортного средства оперативной службы, заставляет задуматься, стоит ли ради показухи рисковать. Водителю грозит штраф в размере от 140 до 430 евро.
Если люди на улице заметят автомобиль, который по окраске или наличию мигалок имитирует транспортное средство оперативной службы, об этом необходимо немедленно сообщить правоохранительным органам.