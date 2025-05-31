В Иецаве водитель BMW пытался наехать на молодежь, притворяясь полицейским

В среднем, в год полиция фиксирует около трех случаев появления таких автомобилей, которые либо осознанно оборудованы подобным образом, либо это бывшие транспортные средства из других стран Евросоюза, ввезенные в Латвию и купленные частными лицами. В этих случаях водители либо не знали, либо не задумывались о том, что могут ввести других участников движения в заблуждение.