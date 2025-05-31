Авиашоу, концерт, пенная вечеринка, фейерверк и не только: сегодня в Юрмале проходит Курортный фестиваль

Курортный фестиваль в Юрмале проводится уже в 56-й раз. В этом году он пройдет под темой «Юрмала в открытках», вдохновленной перепиской поэтов-юбиляров — Райниса и Аспазии, чья 160-я годовщина отмечается в 2025 году. В разных локациях города будут раскрыты истории природы, культуры и истории Юрмалы сквозь призму времени.