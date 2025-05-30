Lux Express запустил новый летний маршрут Рига-Клайпеда: во сколько отправление и как долго ехать?
Сегодня, 30 мая, крупнейший в Балтийском регионе автобусный пассажирский перевозчик Lux Express открыл новый летний сезонный маршрут в Клайпеду.
"Еще в прошлом году, открывая наш коммерческий региональный маршрут Лиепая-Рига-Даугавпилс, мы услышали пожелание жителей Лиепаи и ее руководства соединить два города. Теперь мы с радостью можем выполнить это пожелание", - говорит член правления Lux Express Latvija Алдис Кибенс.
"Этот день наступил! В Лиепае мы давно ждали удобного и регулярного транспортного сообщения с нашим городом-партнером Клайпедой. Нет сомнений, что новый маршрут - это большое благо для жителей Лиепаи и для развития города в целом. Лиепайчане охотно ездят в гости в соседнюю Литву, а литовцы уже сейчас - одни из самых частых наших гостей," - отмечает председатель Лиепайской городской думы Гунарс Ансиньш.
"Новый маршрут будет соединять не только города, но и людей. Мы рады пригласить не только литовцев открыть для себя Лиепаю, но и наших латвийских соседей посетить Клайпеду - портовый город, где днем можно наслаждаться Балтийским морем, а вечером - культурными мероприятиями, уютным старым городом и современными объектами досуга", - говорит мэр Клайпеды Арвидас Вайткус.
Маршрут Lux Express из Риги в Клайпеду будет действовать до 31 августа. Продолжительность поездки из Риги в Клайпеду (и в обратном направлении) - 5 часов 10 минут. Из Лиепаи в Клайпеду (и в обратном направлении) - приблизительно 1 час 40 минут.
Автобусы в Клайпеду и обратно будут курсировать несколько раз в день:
- из Риги в Клайпеду: в 7:00, 11:30, 16:00;
- из Клайпеды в Ригу: в 8:10, 12:55, 17:10;
- из Лиепаи в Клайпеду: в 10:30, 15:00, 19:30.
На маршруте в Клайпеду Lux Express предлагает возможность бесплатной перевозки велосипедов. Каждый автобус может перевозить до четырех велосипедов, и эту услугу можно зарезервировать во время покупки билетов на домашней странице Lux Express.
Билеты можно приобрести luxexpress.eu, а также в мобильном приложении Lux Express.