Lux Express запустил новый летний маршрут Рига-Клайпеда: во сколько отправление и как долго ехать?

"Этот день наступил! В Лиепае мы давно ждали удобного и регулярного транспортного сообщения с нашим городом-партнером Клайпедой. Нет сомнений, что новый маршрут - это большое благо для жителей Лиепаи и для развития города в целом. Лиепайчане охотно ездят в гости в соседнюю Литву, а литовцы уже сейчас - одни из самых частых наших гостей," - отмечает председатель Лиепайской городской думы Гунарс Ансиньш.