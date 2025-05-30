Цветы придают жизни краски - в Лиепае откроется яркая выставка пионов
С 12 по 14 июня Дом Латышского общества в Лиепае превратится в сад пионов, наполненный ароматами, красками и ощущениями — цветочная выставка станет вдохновляющим началом лета.
В течение трех дней посетителей выставки будут радовать более 50 сортов пионов из тщательно отобранных коллекций. Будут представлены разные группы цветов — от классических травянистых пионов до изысканных гибридных сортов (интерсекций), а также благородные древовидные пионы, создавая впечатляющее разнообразие форм и оттенков. От изящных пастельных до насыщенных и ярких тонов — каждый цветок по-своему уникален.
Цветы с большой заботой и профессионализмом выращены признанными латвийскими цветоводами: Дагнией Войкой из сада пионов “Ziedoņi” в Кулдиге, Марутой Аударе из Лиепаи, чей многолетний опыт воплотился в пышных и радующих глаз сортах, и Ингуной Валодзе из Айзпуте — дипломированным агрономом и учителем, которая посвящает свободное время цветам, считая, что они придают жизни краски и наполненность.
12 июня в 13:00 в Доме общества состоится мастер-класс по плетению венков из злаков. В преддверии летнего солнцестояния всех желающих приглашают прикоснуться к природным материалам своими руками и создать что-то красивое и запоминающееся к грядущим праздникам. Мастер-класс проведет Мара Тимане — ведущая творческих занятий, в чьей работе переплетаются природа, внутреннее спокойствие и жизненный опыт. Желающим рекомендуется заранее записаться, так как количество мест ограничено.
Визуальное пространство цветочной выставки дополнит выставка картин “Лиепая расцветает”, созданная художницей Айей Принце — ландшафтным архитектором и свободной художницей, в чьих работах краски превращаются в чувства. Эти произведения прекрасно дополнят цветочную выставку, привлекая внимание зрителей своей тонкостью и эмоциональной глубиной.
Часы работы выставки пионов:
- 12 июня: 12:00 – 19:00
- 13 июня: 10:00 – 19:00
- 14 июня: 10:00 – 19:00