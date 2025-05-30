Цветы придают жизни краски - в Лиепае откроется яркая выставка пионов

Цветы с большой заботой и профессионализмом выращены признанными латвийскими цветоводами: Дагнией Войкой из сада пионов “Ziedoņi” в Кулдиге, Марутой Аударе из Лиепаи, чей многолетний опыт воплотился в пышных и радующих глаз сортах, и Ингуной Валодзе из Айзпуте — дипломированным агрономом и учителем, которая посвящает свободное время цветам, считая, что они придают жизни краски и наполненность.