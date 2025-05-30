Бывший глава ЦРУ раскрыл, какая из стран Балтии находится под угрозой нападения

«То же самое касается и реактивных систем залпового огня, и усовершенствованных боеприпасов, и снятия ограничений на их применение. Это значительно осложнило возможности Украины. Каждый раз им приходилось просить и ждать: сначала мы говорили “нет”, потом “возможно”, и лишь затем они это получали. Мы должны были помочь украинцам в такой степени, чтобы они смогли изменить ситуацию на поле боя и показать Москве, что она не сможет получить дополнительные выгоды приемлемой ценой, понимая, что “приемлемая” для них — это астрономическая сумма», — пояснил Петреус.