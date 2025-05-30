Бывший глава ЦРУ раскрыл, какая из стран Балтии находится под угрозой нападения
Президент России Владимир Путин вторгнется в страну НАТО, если добьется успеха в Украине, предупреждает бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Петреус.
Петреус подчеркивает, что наибольший риск нападения существует для Литвы. По его словам, Россия может начать вторжение в это балтийское государство, чтобы проверить решимость Запада или как подготовительный шаг к более широкой наступательной операции.
Петреус, который после блестящей военной карьеры возглавлял ЦРУ, раскритиковал президента США Дональда Трампа за многократные уступки Путину и отметил неспособность его преемника Джо Байдена обеспечить Украину достаточным вооружением. Петреус, командовавший десятками тысяч солдат США, Великобритании и других стран как в Ираке, так и в Афганистане, призвал Великобританию выйти из международных соглашений, запрещающих использование кассетных боеприпасов на поле боя. Он подчеркнул, что такое оружие может стать важным средством сдерживания.
Выступая в лондонском аналитическом центре Policy Exchange, Петреус заявил: «Мы уже трижды видели, как президент США угрожал, что через две недели подход придется изменить. Посмотрим, что будет на этот раз. США также слишком долго тянули с решениями, например, по танкам. Даже слепой человек в темную ночь мог увидеть, что необходимы F-16. В Европе больше не было доступных МиГов, которые можно было бы передать Украине, поэтому пришлось выбирать F-16».
«То же самое касается и реактивных систем залпового огня, и усовершенствованных боеприпасов, и снятия ограничений на их применение. Это значительно осложнило возможности Украины. Каждый раз им приходилось просить и ждать: сначала мы говорили “нет”, потом “возможно”, и лишь затем они это получали. Мы должны были помочь украинцам в такой степени, чтобы они смогли изменить ситуацию на поле боя и показать Москве, что она не сможет получить дополнительные выгоды приемлемой ценой, понимая, что “приемлемая” для них — это астрономическая сумма», — пояснил Петреус.
Он подчеркнул, что главная цель России — свергнуть президента Украины Владимира Зеленского, чтобы «поставить марионеточного лидера и установить контроль над всей Украиной». Петреус добавил: «Когда это будет сделано, Россия переключится на одну из стран Балтии. Литва часто упоминается в речах Путина, и нам следовало бы внимательнее к ним прислушаться».
Петреус охарактеризовал потери России как «невообразимые». По оценкам, около миллиона россиян либо погибли, либо стали непригодными к службе на передовой, из которых примерно 500 тысяч — либо убиты, либо тяжело ранены.