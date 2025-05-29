Закрыть границы или сохранить связь? Министр иностранных дел - о поездках латвийцев в Россию

В передаче министр также затронула вопрос о работе посольства Латвии в России и посольства России в Латвии. Она подчеркнула, что Венская конвенция о дипломатических отношениях определяет, что дипломаты могут и не могут делать. По словам министра, одной из функций посольства Латвии в России является сбор информации законным способом. «Конечно, важно понимать друзей, но еще важнее — попытаться понять, что происходит в головах недругов. [...] Оглядываясь на 30-е годы прошлого века и читая тогдашние донесения наших посланников как из Москвы, так и из других городов, можно увидеть немало серьезных предупреждений о происходящем в СССР, которые, возможно, не были учтены на практике», — сказала Браже.