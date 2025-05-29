Закрыть границы или сохранить связь? Министр иностранных дел - о поездках латвийцев в Россию
Жители Латвии по-прежнему продолжают ездить в Россию, где постоянно сталкиваются с проблемами, заявила в четверг в передаче Latvijas Radio "Krustpunktā" министр иностранных дел Байба Браже. Она напомнила, что Министерство иностранных дел призывает не ездить ни в Россию, ни в Беларусь.
В передаче министр также затронула вопрос о работе посольства Латвии в России и посольства России в Латвии. Она подчеркнула, что Венская конвенция о дипломатических отношениях определяет, что дипломаты могут и не могут делать. По словам министра, одной из функций посольства Латвии в России является сбор информации законным способом. «Конечно, важно понимать друзей, но еще важнее — попытаться понять, что происходит в головах недругов. [...] Оглядываясь на 30-е годы прошлого века и читая тогдашние донесения наших посланников как из Москвы, так и из других городов, можно увидеть немало серьезных предупреждений о происходящем в СССР, которые, возможно, не были учтены на практике», — сказала Браже.
Министр иностранных дел подчеркнула, что вторая важная функция посольства Латвии — обеспечение консульских услуг, поскольку в России живут граждане Латвии, которым, например, нужно заменить документы или требуется помощь в кризисных ситуациях.
Байба Браже риторически спросила участвовавших в передаче журналистов, следует ли Латвии закрыть границы и жить так, как когда-то в СССР, который никого никуда не пускал? По ее мнению, если есть желание действовать таким образом, нужно принимать очень четкие решения, как это будет реализовано, и это — один из возможных вариантов. Другой вариант — сократить поездки в Россию. Министр иностранных дел добавила, что есть и другие дополнительные меры, которые она бы поддержала, но это вопрос политического выбора.
Она допустила, что Россия занимается тем же самым в Латвии — собирает информацию. Браже подчеркнула, что в Латвии также живут граждане России, кроме того, после вывода российской армии в стране остались те, кто здесь вышел на пенсию. Министр также отметила, что в посольствах обеих стран сокращено число сотрудников, а на уровне послов между Латвией и Россией дипломатических отношений нет. При этом она добавила, что другие европейские страны на уровне послов в Москве представлены, и это важно понимать.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что депутат 14-го Сейма от Национального объединения Янис Домбрава в эфире передачи TV24 “Ziņu TOP” призвал к полному закрытию пограничных пунктов с Беларусью и Россией.