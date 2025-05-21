Латвии нужен новый "железный занавес": Домбрава требует полного закрытия границы с Россией и Беларусью
На фоне растущего давления на восточной границе Латвии, где увеличивается поток нелегальных мигрантов, депутат 14-го Сейма от Национального объединения Янис Домбрава в эфире передачи TV24 “Ziņu TOP” призвал к полному закрытию пограничных пунктов с Беларусью и Россией.
По словам Яниса Домбравы, Латвия не должна поддерживать открытые границы с государством-агрессором и его союзниками. «Я еще при премьерстве Кариньша призывал к этому. Сейчас — тем более. Если Латвия сделает этот шаг, вероятно, Эстония и Литва последуют нашему примеру», — заявил политик. Он отметил, что такой шаг серьезно повлияет на ситуацию с обходом санкций, грузоперевозками и нелегальной миграцией, которую, по его мнению, используют как элемент гибридной войны.
Домбрава также выразил недоумение по поводу бездействия со стороны правительства. «Похоже, в Латвии есть достаточно заинтересованных сторон, в том числе в Кабинете министров, которым выгодно держать границу открытой. Иначе как объяснить, что пункты пропуска с Беларусью и Россией до сих пор работают?» — задался вопросом депутат.
Политик подчеркнул, что восстановление пограничного движения возможно лишь в случае радикальных политических изменений в Беларуси: «Если Беларусь станет демократической страной — тогда, конечно, можно будет возобновить грузопотоки уже на следующий день. Но сейчас, когда идет гибридная война, и мы сами об этом заявляем на международной арене, держать границу открытой — это противоречие здравому смыслу».