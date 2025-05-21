Латвии нужен новый "железный занавес": Домбрава требует полного закрытия границы с Россией и Беларусью

По словам Яниса Домбравы, Латвия не должна поддерживать открытые границы с государством-агрессором и его союзниками. «Я еще при премьерстве Кариньша призывал к этому. Сейчас — тем более. Если Латвия сделает этот шаг, вероятно, Эстония и Литва последуют нашему примеру», — заявил политик. Он отметил, что такой шаг серьезно повлияет на ситуацию с обходом санкций, грузоперевозками и нелегальной миграцией, которую, по его мнению, используют как элемент гибридной войны.