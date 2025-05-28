Начиная с субботы, электрички поедут по летнему графику. В Юрмалу - через каждые 15 минут

Изменения затронут также маршруты на Сигулду, Валмиеру и Валгу. Например, поезд №834 Рига–Сигулда, курсирующий по пятницам, выходным и праздничным дням, теперь будет останавливаться на станциях “Чиекуркалнс” и “Криевупе”. Поезд №871 Валга–Рига будет останавливаться на станциях “Эглюпе”, “Вангажи” и “Гаркалне”. В то же время на станциях “Арайши” и “Иерики” остановки для отдельных поездов отменены, чтобы адаптировать расписание к фактическому пассажирскому спросу.