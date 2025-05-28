Начиная с субботы, электрички поедут по летнему графику. В Юрмалу - через каждые 15 минут
Чтобы обеспечить более удобное и частое сообщение с популярными местами отдыха, с 31 мая вводится летнее расписание движения поездов. В нем предусмотрены изменения в направлении Тукумса и Сигулды, а также увеличено количество рейсов по маршрутам в Юрмалу и Саулкрасты.
В частности, в направлении Юрмалы вводится график с 15-минутными интервалами, что значительно улучшит доступность поездов и облегчит пассажирам планирование поездок и ориентирование в расписании. На маршруте Рига–Дубулты–Рига по рабочим дням будет добавлено 12 дополнительных рейсов, а по выходным — 22. В расписание маршрута Рига–Царникава–Рига добавлено 10 новых рейсов, из которых четыре, ранее выполнявшиеся только по выходным, теперь будут курсировать ежедневно.
Учитывая предложения пассажиров, в ряде рейсов предусмотрены дополнительные остановки. На линии Тукумса у некоторых поездов будет включена остановка “Депо”, а экспресс-поезда Рига–Тукумс II и Тукумс II–Рига отныне будут останавливаться и на станции “Золитуде”.
Изменения затронут также маршруты на Сигулду, Валмиеру и Валгу. Например, поезд №834 Рига–Сигулда, курсирующий по пятницам, выходным и праздничным дням, теперь будет останавливаться на станциях “Чиекуркалнс” и “Криевупе”. Поезд №871 Валга–Рига будет останавливаться на станциях “Эглюпе”, “Вангажи” и “Гаркалне”. В то же время на станциях “Арайши” и “Иерики” остановки для отдельных поездов отменены, чтобы адаптировать расписание к фактическому пассажирскому спросу.
Актуальное расписание с учётом всех изменений доступно в мобильном приложении Vivi и на сайте компании (www.vivi.lv), где его можно просмотреть на 10 дней вперед.