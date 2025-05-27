Эксперты назвали самые опасные для туристов города. Среди них - очень популярные направления

Кроме того, Томпсон обратил внимание на скрытые риски на фоне политической ситуации в той или иной стране. В качестве примера он привел Турцию. "Даже если они говорят, что они гостеприимны для западных туристов, у них могут быть менее заметные политические или гражданские распри как внутри страны, так и за ее пределами. Вспомните попытку переворота в Турции в 2016 году, когда оппозиция фактически захватила аэропорты, мосты и медиа-объекты, а танки и истребители заполонили города и небо", – отметил он.