Эксперты назвали самые опасные для туристов города. Среди них - очень популярные направления
Туристы обычно выбирают для путешествий знакомые места, полагая, что там они будут в безопасности — вдали от преступности и болезней, избегая направлений, которые кажутся им «проблемными». Однако эксперты по туризму предупреждают: именно самые привычные и популярные туристические направления зачастую оказываются самыми опасными — там наиболее высока вероятность столкнуться с преступностью и стать жертвой противоправных действий.
Британское издание The Mirror собрало мнения экспертов по путешествиям и установило, что, в частности, туристов ждет немало рисков в городах Испании, Франции, Италии, Турции, Мексики, Японии, Индонезии и Таиланда.
"Места, которые считаются безопасными, но не являются таковыми, включают популярные города, такие как Париж и Барселона. Я слышала так много ужасных историй от путешественников в этих городах, и я также была объектом преступлений в этих городах – это повсюду, и тем не менее, это почти не обсуждается. Группы карманников и мошенников часто работают с туристическими толпами в этих популярных городах", – заявила Диана Пенг из Just Wanderlust.
Преступники в таких городах обычно пользуются тем, что туристы теряют бдительность, пытаясь сориентироваться в неизвестном городе, рассматривая достопримечательности или отвлекаясь на фото – это делает их очень легкой добычей.
"Такие города, как Париж и Барселона, сами по себе хороши, но они действительно представляют определенную угрозу безопасности. В этих двух городах высок риск карманных краж и мошенничества. Я всегда советую ознакомиться с рекомендациями правительства по путешествиям, и очень полезно поговорить с кем-то, кто знает город", – говорит Патрик Фаррелл из Viceroy Bali.
Также эксперт обратил внимание на ситуацию с безопасностью на популярных мексиканских курортах. "Такие регионы, как Канкун и Акапулько в Мексике, заставляют меня думать, что они безопасны, хотя на самом деле это не так. Я принимал клиентов, которые бронировали там роскошные оздоровительные ретриты, но за пределами курортных зон они сталкивались с непредвиденными проблемами безопасности", – пояснил Фаррелл.
В свою очередь Росс Томпсон из Covac Global отнес в список небезопасных Неаполь в Италии и Токио в Японии, которые подвержены огромным сейсмическим и геологическим рискам. "Неаполь расположен недалеко от Везувия – действующего вулкана, извержение которого в последний раз произошло в 1944 году... Токио находится в крупной сейсмической зоне, где землетрясение или цунами может ударить не только по Токио, но и по многим другим часто посещаемым японским городам без предупреждения, вызвав массовые разрушения", – пояснил эксперт.
Кроме того, Томпсон обратил внимание на скрытые риски на фоне политической ситуации в той или иной стране. В качестве примера он привел Турцию. "Даже если они говорят, что они гостеприимны для западных туристов, у них могут быть менее заметные политические или гражданские распри как внутри страны, так и за ее пределами. Вспомните попытку переворота в Турции в 2016 году, когда оппозиция фактически захватила аэропорты, мосты и медиа-объекты, а танки и истребители заполонили города и небо", – отметил он.
Также Росс предупредил об угрозе похищений в популярных городах Мексики и риске заболеваний в Западной Африке, Таиланде и Бразилии. Особенно в этом контексте он выделил остров Бали в Индонезии – окруженный действующими вулканами и находящийся под угрозой политических потрясений, он также является домом "множества экзотических болезней, включая лихорадку денге, малярию и тиф".
"Мексика – общеизвестный пример. Такие города, как Канкун, Плайя-дель-Кармен и Тулум, являются туристическим раем: великолепие и креатив в одном лице. Однако в последние несколько лет периодические конфликты преступных группировок коснулись даже этих святилищ туризма, некоторые из них – прямо в непосредственной близости от туристических зон", – говорит эксперт по путешествиям Кристиан Петцольд из BCN Travel. Он также отметил, что туристы рискуют стать жертвами мелких преступлений в столицах Франции и Италии – Париже и Риме.
"Париж, хотя и является одним из самых посещаемых городов, известен мелкими преступлениями вокруг вокзала Гар-дю-Нор, Монмартра и Эйфелевой башни. Карманные кражи там считаются почти искусством, тогда как протесты и забастовки непредсказуемо нарушают работу транспорта и городских служб. Я всегда рекомендую гостям носить сумки через плечо, остерегаться незнакомцев, которые слишком быстро становятся чрезмерно дружелюбными, и держать глаза и уши открытыми для местных новостей", – призвал эксперт, добавив, что похожая атмосфера царит и в Риме.
"Несмотря на то, что он богат историей и культурой, вокзал Термини и некоторые места возле Ватикана привлекают мошенников и воров: от фальшиво услужливых местных жителей до тех, кто предлагает браслеты дружбы или петиции, обычная практика отвлечения внимания для ограбления", – пояснил он.