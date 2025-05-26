Ростовскис: должно ли государство выполнять эту функцию? Если ответ - "нет", тогда функция отменяется
"Бюрократическая нагрузка в Латвии по-прежнему остается одной из самых серьезных проблем, мешающих развитию предпринимательства и эффективности государства в целом", — подчеркивает президент Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) Айгар Ростовскис.
LTRK разработала ряд конкретных предложений по снижению этой нагрузки — это не просто теоретические идеи, а практические и реализуемые решения, которые могут принести ощутимую пользу уже в ближайшие годы. "Например, мы предлагаем упростить правила для малых построек — разрешить строить их до 60 квадратных метров без обязательства регистрировать или оценивать. Также призываем отказаться от разрешений на утепление фасадов и улучшение доступности среды — это станет прямой поддержкой для людей и экономики", — рассказывает Айгар Ростовскис.
Он также настаивает на разумных сроках рассмотрения документов: "Учреждения должны отвечать не дольше десяти дней, если только нет веской причины".
LTRK предлагает упростить требования к годовому отчету для малых предприятий, облегчить обмен данными между Службой государственных доходов и Центральным статистическим управлением, а также сделать услуги Государственного агентства социального страхования автоматическими, без подачи заявлений. "Все это реально. Нужна только политическая воля. По ряду этих предложений решения нужно принимать уже совсем скоро. Если мы хотим, чтобы Латвия развивалась, а предприниматели не чувствовали себя заложниками системы, то сокращение бюрократии — это один из базовых шагов, с которого стоит начинать", — подчеркивает Ростовскис.
"Уменьшение бюрократической нагрузки стоит на повестке дня не только в Латвии, но и во многих странах мира. В этом году и Европейский союз взял на себя обязательство бороться с излишней бюрократией, чтобы способствовать конкурентоспособности и развитию бизнеса в странах-членах", — добавляет он.
Универсального стандарта в этой сфере нет — каждая страна действует в зависимости от своих условий и возможностей. К примеру, в Аргентине и Новой Зеландии для борьбы с бюрократией были созданы отдельные министерства, в США Илон Маск организовал небольшую "ударную группу" из IT- и AI-экспертов, в Великобритании делают ставку на инструменты искусственного интеллекта, а в Эстонии действуют похожим образом, как и в Латвии.
"Главное, что в мире все чаще осознают: производство бумажных гор не ведет к развитию экономики и бизнеса. В Латвии есть общественный и политический запрос на системный подход: сначала необходимо провести комплексный аудит государственных функций, а затем оценить, от чего можно отказаться и что оптимизировать. Проблема в том, что функции государства нигде не собраны и не перечислены, а значит, сложно вообще понять, чем на самом деле занимается госаппарат. Это серьезно осложняет работу группы по сокращению бюрократии", — отмечает Ростовскис.
Главная рекомендация, которую он дает сейчас, - необходимо оценить предоставляемые государственными учреждениями услуги, задав себе простой вопрос — действительно ли государство должно выполнять эту функцию? Если ответ — "нет", функция отменяется. Если "да", тогда следует задать следующий вопрос — действительно ли ее нужно выполнять именно таким способом?
"Это длительная и кропотливая работа, и ее точно невозможно выполнить за неделю или месяц. В краткосрочной перспективе мы сосредоточимся на устаревших функциях, которые можно быстро ликвидировать, модернизировать или упростить", — говорит Ростовскис.
Он делится примером из личного опыта: "Самый безумный, долгий и бессмысленный процесс — это лицензирование и аккредитация образовательных программ в вузах. Считаю, что вместо этой устаревшей практики нужно проводить институциональную аккредитацию раз в 10 лет, а в остальное время — только в экстренных случаях, если возникают проблемы. Если учебное заведение не просит деньги, а просто хочет работать — должно быть достаточно отчета аккредитованного вуза в Министерство образования и науки об открытии новой программы".
Это позволило бы сэкономить огромные средства — как государственные, так и вузов. Сейчас существует около 1000 различных программ, и их лицензирование и аккредитация требует больших административных ресурсов — и со стороны госуправления, и со стороны самих вузов. Эти ресурсы можно было бы направить на другие нужды.
LTRK также старается упростить процессы и сократить объем документации. Например, сертификаты происхождения товаров, которые раньше выдавались только на бумаге, теперь доступны в электронном виде. В повседневной работе Ростовскис напоминает коллегам о важности принципа "сделай сразу" — не надо копить дела и документы.