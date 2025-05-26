Ростовскис: должно ли государство выполнять эту функцию? Если ответ - "нет", тогда функция отменяется

"Главное, что в мире все чаще осознают: производство бумажных гор не ведет к развитию экономики и бизнеса. В Латвии есть общественный и политический запрос на системный подход: сначала необходимо провести комплексный аудит государственных функций, а затем оценить, от чего можно отказаться и что оптимизировать. Проблема в том, что функции государства нигде не собраны и не перечислены, а значит, сложно вообще понять, чем на самом деле занимается госаппарат. Это серьезно осложняет работу группы по сокращению бюрократии", — отмечает Ростовскис.