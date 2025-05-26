"Мне не хватает только природы": латышка, которая 20 лет живет в Ирландии, объяснила, почему никогда не вернется в Латвию

Баиба Зиберга пишет: "В июле уже будет 22 года, как я живу в Ирландии. Дети родились и растут здесь, и это уже давно мой дом. Я тоже очень привыкла к этой ирландской культуре и ритму, и, в конце концов, мои дети — ирландцы. Мы там, где нам суждено быть". Комментарий Илзе Пиндре: "Я в Ирландии уже 25 лет… здесь мои дети и внуки… но когда-нибудь я все же вернусь в свой дом в Латвии". Эрик Пудулис хвалит выбор Кетии: "И все же вы — счастливы. Потому что у нас осталось одно только название. Вы сделал умный выбор тогда и сейчас!" Вия Лауберте отмечает очевидное: множество латышей уезжают — навсегда.