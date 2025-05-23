Шок в Норвегии: огромное судно въехало во двор к мужчине, остановившись в паре метров от его дома

Встревоженный сосед Йостейн Йоргенсен рассказал, что проснулся от шума корабля, направлявшегося к берегу, и побежал к дому Хелберга. Он сообщил телеканалу TV2: «Я был уверен, что он уже на улице, но нет — никаких признаков жизни. Я звонил в дверь много раз — ничего. И только когда я позвонил ему по телефону, мне удалось с ним связаться».