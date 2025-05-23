Шок в Норвегии: огромное судно въехало во двор к мужчине, остановившись в паре метров от его дома
Йохан Хелберг мирно спал, когда судно село на мель около 5 утра в четверг в районе Бюнесет, недалеко от Тронхейма в Норвегии. Мужчина был поражен, когда проснулся и увидел, что 135-метровое контейнерное судно заехало в его передний двор, промахнувшись мимо дома всего на несколько метров.
Хелберг узнал о происшествии только после того, как его разбудил встревоженный сосед, позвонивший в дверь. Пострадавший рассказал The Guardian: «Я подошел к окну и был просто ошеломлен, увидев огромный корабль. Мне пришлось вытянуть шею, чтобы разглядеть его верхушку. Это было настолько нереально». Ужасающие фотографии с места происшествия показывают, как близко грузовое судно NCL Salten подошло к дому Хелберга.
«Обычно корабли поворачивают налево или направо во фьорд. А это просто шло прямо», — сказал Хелберг, который живет в этом доме уже 25 лет.
В интервью Норвежской телерадиовещательной корпорации он добавил: «Если бы судно ушло на пять метров южнее, оно бы вошло прямо в спальню».
Встревоженный сосед Йостейн Йоргенсен рассказал, что проснулся от шума корабля, направлявшегося к берегу, и побежал к дому Хелберга. Он сообщил телеканалу TV2: «Я был уверен, что он уже на улице, но нет — никаких признаков жизни. Я звонил в дверь много раз — ничего. И только когда я позвонил ему по телефону, мне удалось с ним связаться».
На борту судна NCL Salten, идущего под кипрским флагом, находились шестнадцать человек. Судно двигалось со скоростью около 16 узлов (примерно 29 км/ч). О пострадавших или разливах нефти не сообщается, причина аварии пока неизвестна. Полиция проводит расследование и уже выявила одного подозреваемого на борту судна, сообщает The Guardian.
Судоходная компания North Sea Container Line (NCL) в пятницу заявила: «Нам известно, что полиция назвала одного подозреваемого, и мы продолжаем оказывать помощь полиции и властям в ходе расследования. Мы также проводим внутреннюю проверку, но предпочитаем не строить догадки. Все вопросы по расследованию — к полиции».
Компания выразила благодарность за то, что никто не пострадал, и подтвердила, что судно остается на мели. «Операция по спасению все еще продолжается, и наш главный приоритет — обеспечить безопасность и надежность», — заявили в NCL, добавив, что они сотрудничают с местными властями.