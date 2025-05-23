Год с мужем в коме. Тяжелая история Элины Залите-Саулриете

«На самом деле — уйти было выбором самого Олафа. Я довольно хорошо смогла уловить момент, когда он еще боролся и был готов сам делать все, чтобы ему стало лучше. Да, были и улучшения. А потом стало понятно, что все — он сделал выбор, он готов уйти. В тот момент, когда человек готов уйти, остается только это принять, а не бороться за противоположное любой ценой. За день до его смерти я ему так и сказала: "Да, ты можешь идти, мы справимся, делай то, что тебе надо". Если он осознавал, в каком качестве жизни мог бы вернуться, и если его самого это не устраивало, тогда почему мы должны были заставлять его остаться? Просто надо отпустить. Но я была готова и ждать чуда», — отвечает Элина, добавляя: «Я всегда верила, что после смерти ничего не заканчивается. Верю, что после смерти мы попадаем в другой мир, и там тоже жизнь прекрасна. Мне важнее не ощущать Олафа сейчас рядом с собой, а осознание, что ему там действительно хорошо! Что у него все в порядке. Если ему там хорошо, тогда я сделаю все от меня зависящее, чтобы и у нас здесь все было в порядке».