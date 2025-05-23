Год с мужем в коме. Тяжелая история Элины Залите-Саулриете
"Когда с Олафом это произошло, мне пришлось заново учиться жить. Мы ведь прожили вместе 27 лет!" — говорит Элина Залите-Саулриете, чей муж ушел из жизни после 13 месяцев, проведенных в коме.
Полтора года назад с предпринимателем и организатором «Большого концерта» Олафом Саулриетом случилось несчастье — катаясь на сноуборде в горах Словакии, он получил черепно-мозговую травму. Проведя 13 месяцев в коме, 7 февраля, вскоре после своего 51-го дня рождения, Олаф ушел из жизни. А Элина осталась одна с двумя подростками-сыновьями, двумя собаками и делами, начатыми Олафом. Это история о смелой и сильной женщине. Кто-то другой, возможно, в такой ситуации сломался бы, но Элина, ухаживая за находящимся в коме мужем и надеясь на чудо, бросилась в неизвестность, чтобы осуществить масштабный проект Олафа.
Связь на другом уровне
Это была позапрошлая зима, когда Олаф с коллегами поехал в горы кататься. «Произошел несчастный случай. Ни безрассудство, ни ненужный риск, ни высокая скорость, все было по правилам безопасности, со шлемом. Просто — несчастный случай. В больнице нам сказали, что состояние очень тяжелое, больших надежд не дают, но всякие чудеса бывают», — вспоминает Элина в разговоре с журналом Kas Jauns.
Была ли надежда, что Олаф придет в сознание? «Да! Была. С медицинской точки зрения она была довольно мала, но в то же время были и улучшения состояния. Мы делали абсолютно все возможное, обеспечивали максимально лучшие условия. В том числе — дополнительные операции на мозге, физиотерапевт каждый день... Но до реабилитации не дошло, потому что она возможна, если человек в сознании, а Олаф к полному сознанию так и не вернулся. Но при этом мы с ним общались. Я много с ним говорила, спрашивала совета и получала от него ответы. Я не могу объяснить как, но… Я их чувствовала! То он начинал дышать быстрее, то моргал, то взгляд менялся. Конечно, это не в рамках земного понимания, конечно, это мое субъективное мнение, но мне кажется, что все-таки я могла с ним общаться», — рассказывает Элина.
Тем временем бывший чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в коме уже 12 лет. Сколько времени Элина была готова на такую ситуацию?
«Сколько нужно было бы! Ведь для того и существует брак, именно поэтому мы друг другу обещали заботиться — и в радости, и в горе. И пока бы было нужно — я была бы рядом с ним».
«На самом деле — уйти было выбором самого Олафа. Я довольно хорошо смогла уловить момент, когда он еще боролся и был готов сам делать все, чтобы ему стало лучше. Да, были и улучшения. А потом стало понятно, что все — он сделал выбор, он готов уйти. В тот момент, когда человек готов уйти, остается только это принять, а не бороться за противоположное любой ценой. За день до его смерти я ему так и сказала: "Да, ты можешь идти, мы справимся, делай то, что тебе надо". Если он осознавал, в каком качестве жизни мог бы вернуться, и если его самого это не устраивало, тогда почему мы должны были заставлять его остаться? Просто надо отпустить. Но я была готова и ждать чуда», — отвечает Элина, добавляя: «Я всегда верила, что после смерти ничего не заканчивается. Верю, что после смерти мы попадаем в другой мир, и там тоже жизнь прекрасна. Мне важнее не ощущать Олафа сейчас рядом с собой, а осознание, что ему там действительно хорошо! Что у него все в порядке. Если ему там хорошо, тогда я сделаю все от меня зависящее, чтобы и у нас здесь все было в порядке».
Год — как подарок
13 месяцев жить в ситуации, когда твой самый близкий человек в таком состоянии — как вообще можно это вынести? Это неведение, это ожидание и надежда на чудо… «На самом деле я воспринимаю этот год как очень большой подарок от него. То, что его у нас не отняли в один миг, а был еще дан такой долгий срок быть вместе. Мы и с детьми об этом говорили... Олаф все это время все равно был рядом с нами. Этим годом он помог нам легче смириться с произошедшим. Да, для нас это был очень большой подарок — что он еще год мог оставаться там, где был — в этом промежуточном состоянии — и быть с нами», — считает Элина Залите-Саулриете.
Как эту ситуацию восприняли дети? В браке Олафа и Элины родились двое сыновей — Густу 14, Хуго 17 лет. «Они очень взрослые. Возможно, даже слишком взрослые для своего возраста. Они смирились и поняли. Конечно, в подростковом возрасте это тяжело — это неведение. Так что хорошая новость в том, что все плохое уже позади», — вздыхает вдова Олафа, рассказывая, что случившееся стало большим ударом и для их двух собак: «Старшая собака была очень привязана к Олафу, она очень долго ждала его у двери, когда он вернется домой. И во время прогулок на улице, издалека увидев мужчину, похожего на Олафа, замирала и смотрела в его сторону. Потом мы сменили место жительства, и у собак как-то исчезла эта ежедневная привычка сидеть у двери и ждать. Мы переехали по практическим причинам. Раньше жили в пригороде, вдвоем с Олафом мы разработали систему, как развозить детей по школам и тренировкам, но одной мне это стало невозможно. Поэтому прошлым летом мы переехали в Ригу».
Как не сойти с ума?
У Элины и Олафа были как собственные бизнесы, так и совместные проекты. «Одним из самых масштабных у него был "Большой концерт", и в тот момент, когда с Олафом это случилось, надо было срочно начинать активную работу, чтобы концерт все-таки состоялся. Вариантов не было — этот проект должен был продолжиться! И быть именно таким, каким Олаф его задумал. Конечно, у Олафа уже была собрана сильная команда, и благодаря им, а, возможно, и тому, что я тогда не испугалась включиться в процесс, мы поняли — если подумаем вместе, то сможем продолжить проект», — рассказывает Элина, у которой до этого вообще не было опыта в организации мероприятий.
Она справилась — «3-й Большой концерт» состоялся. Конечно, Элина могла ничего не делать, пожалеть себя, свое ментальное здоровье.
«Но даже мысли не было, что можно отойти в сторону, замкнуться в себе. И ни на секунду я не чувствовала себя одинокой. Это очень важно. У меня есть дети, семья, у меня потрясающие друзья, на работе отличная команда, которая в нужный момент оказала поддержку. В одиночку этого не выдержать. И это был один из талантов Олафа — он умел собирать вокруг себя потрясающих людей, которые в нужный момент поддерживают. Конечно, были тяжелые моменты, когда опускались руки, конечно, были слезы. И сейчас иногда нужно поплакать. Мы ведь прожили вместе 27 лет! Были вместе еще со школы, вместе взрослели. Когда с Олафом это случилось, мне пришлось заново учиться жить. Потому что я ведь почти всю жизнь была с ним...»
Но ведь у каждого человека есть предел. Можно выгореть и полностью сломаться. «Здесь надо ответить словами моей подруги, которая говорит: "Ты, Элина, наверное, с другой планеты!" И мне самой иногда так кажется. Да, конечно, я могла бы опустить руки и уйти на дно, но я даже если бы захотела, не могу себе этого позволить. Потому что у меня есть ответственность — перед детьми, перед тем, что остается. Опустить руки — это самый легкий путь, это жалость к себе. Помню, как-то Олаф с друзьями поехал по Индии на мотоциклах. Я тогда ему сказала: "Сумасшедший, ты понимаешь, что с тобой может что-то случиться? И что мне делать, если ты не вернешься? Я же не справлюсь совсем одна!" Он посмотрел на меня и сказал: "Ты? И не справишься?! Что за глупости!" Эти его слова навсегда остались у меня в памяти», — говорит Элина.
Продолжая начатое
О своем муже Элина говорит, что он был очень смелым, очень предприимчивым человеком с дерзкими идеями. Такими, про которые другие говорили: «Это невозможно». «Хотя бы идея ресторана на Андрейсале. До этого там был только ангар для лодок, Андрейсала была неразвитой, и люди, которым он рассказывал свою идею, считали ее совершенно нереальной — мол, в таком месте ничего не будет. А для ресторана в Лиепае он нашел место в совершенно неосвоенном районе, который теперь стал одной из самых популярных культурных локаций Лиепаи. Он был визионером. И "Большой концерт" — это полностью его идея. На наших вечеринках мы часто пели латышские песни, устраивали караоке-вечера, и однажды у Олафа возникла идея грандиозного концерта с латвийскими музыкантами, с песнями, которые все смогут петь вместе — чтобы передать это культурное наследие следующим поколениям, объединить поколения через латышскую музыку. Многие тогда скептически отнеслись к этой идее, но теперь "Большой концерт" доказал, насколько он важен для всей Латвии», — подчеркивает Элина.
Сейчас она вместе с командой завершила работу над «4-м Большим концертом», который состоится 31 мая на эстраде в Межапарке. Работа над ним продолжалась все это время, даже тогда, когда Олаф ушел из жизни. Кто-то, возможно, подумает: безумная женщина — муж умер, нужно организовывать похороны, а она работает... «Но это и есть самое большое уважение к Олафу! Именно так он сам жил. И, видимо, мы так долго были вместе именно потому, что мыслили одинаково», — говорит Элина.