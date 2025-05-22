Десятки тысяч человек в Межапарке будут высвистывать знаменитую "Пидиралла", чтобы побить рекорд Гиннеса

До сих пор единственный официально зарегистрированный рекорд Гиннеса по свисту был установлен с участием 800 человек, свистящих одновременно. На 4-м Большом концерте это число будет значительно превышено, но на этот раз рекорд не будет официально подан на регистрацию — мероприятие станет пробной попыткой перед будущей официальной заявкой.