Десятки тысяч человек в Межапарке будут высвистывать знаменитую "Пидиралла", чтобы побить рекорд Гиннеса
31 мая на Большой эстраде Межапарка в рамках 4-го Большого концерта гости мероприятия попытаются побить рекорд Гиннеса, одновременно просвистев мелодию "Пидиралла" ("Pidirallā").
До сих пор единственный официально зарегистрированный рекорд Гиннеса по свисту был установлен с участием 800 человек, свистящих одновременно. На 4-м Большом концерте это число будет значительно превышено, но на этот раз рекорд не будет официально подан на регистрацию — мероприятие станет пробной попыткой перед будущей официальной заявкой.
Хуложественный свист будет проходить под руководством Papachi и актера Андриса Кейшса. Вместе с публикой они исполнят латышскую песню «Pidirallā» — веселую и искрящуюся мелодию, уходящую корнями в 1930-е годы. Автор песни — Янис Аре, ее посыл прост и душевен: не стоит печалиться, надо жить легко и с радостью.
«У латышей есть суеверие: если свистишь — призываешь черта. Мы покажем, что свист может быть выражением единства, радости и здорового юмора. Он может звучать как мощный заряд позитивной энергии от тысяч голосов», — подчеркивает режиссер 4-го Большого концерта и инициатор идеи свиста Papachi, являющийся также профессиональным свистуном.
Свист уже стал неотъемлемой частью ставших традиционными Больших концертов — каждый из них начинается с исполнения свиста Papachi в сопровождении одной из песен. В этом году свисту придается особое значение и цель: доказать, что свистеть можно громко, дружно и с гордостью.
Организаторы концерта приглашают всех гостей заранее потренироваться в свисте, разучить песню «Pidirallā» и 31 мая стать частью самого большого свистящего хора в мире!
«Важно помнить, что на этот раз мы выбрали оригинальную версию песни “Pidirallā”, такой, какой она была написана в 1930-х годах», — подчеркивают организаторы.
В этом году Большой концерт уже в четвертый раз станет масштабным праздником латвийского совместного пения, где народные любимые мелодии прозвучат в особых аранжировках и объединят артистов разных жанров на одной сцене.
На сцену поднимутся такие коллективы и исполнители, как Eolika, Astro’n’out, Tautumeitas, Carnival Youth, Жорж Сиксна, Зигфрид Муктапавелс, Patrisha, Fiņķis, Ozols, Ольга Райецка, Андрис Кейшс, Иво Фоминс, Chris Noah, Интарс Бусулис, Кристине Пазе, Рейнис Сеянс и другие. В концерте также примет участие хор Maska и Bigbends Большого концерта под управлением дирижера Яниса Ивушканса.
Программа, как всегда, будет включать как хорошо знакомые, так и неожиданные музыкальные сотрудничества, создавая особое звучание и праздничную атмосферу. Главным героем мероприятия по традиции станет самый большой хор Латвии — зрители, которые объединятся в пении вместе с артистами на сцене.