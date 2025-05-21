Жителям Латвии объяснили, почему именно они, а не госпредприятие AST должны больше платить за выход из российской электросети
Все делается только в интересах потребителей. Так можно перевести на простой язык объяснение директора департамента энергетики Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK) Яниса Негрибса.
Как ранее сообщила телепередача Nekā personīga, изначально предложенная модель распределения расходов на балансировку электросети предполагала схему "50 на 50" между производителями и потребителями, однако после совещания в Министерстве климата и энергетики пропорция была изменена на 25% для производителей и 75% для потребителей.
Негрибс пояснил, что в отношении расходов на балансировку оператор системы передачи Augstsprieguma tīkls (AST) выдвигает предложение, которое оценивается, обсуждается публично и утверждается SPRK. Это вытекает из регламента Европейской комиссии, устанавливающего руководящие принципы по балансировке электроэнергии. Регламент предусматривает, что каждый оператор системы передачи может разработать предложение по дополнительному механизму расчета, который отделен от расчетов за небаланс и используется для покрытия затрат на закупку мощностей для балансировки, административных и других связанных расходов. Этот механизм применяется к ответственным за баланс сторонам, а его утверждением занимается соответствующий регулирующий орган.
По словам Негрибса, изначально AST публично консультировался по предложению "50:50", предусматривающему равное распределение расходов между пользователями и производителями. Однако после получения отзывов предложение было изменено и в таком виде подано в SPRK. Учитывая предложения от участников рынка, AST предложил не включать в расчет расходов производственные портфели электроэнергии. Согласно предложению AST, плата за портфель рассчитывается и применяется только к объему потребления получателей балансировочных услуг. "Такой подход был выбран для обеспечения равного отношения к производству электроэнергии и его развитию среди стран Балтии, поскольку предполагалось, что он будет использоваться во всех странах Балтии", — отметил Негрибс.
Предложенная модель предусматривает, что производители участвуют в покрытии расходов только в объеме созданного небаланса. Изначально планировалось включить и объем производственного портфеля, но от этого отказались, чтобы облегчить производство электроэнергии из возобновляемых ресурсов в Латвии. Негрибс объяснил, что специфика возобновляемых источников электроэнергии заключается в том, что их производство в первую очередь зависит от благоприятных погодных условий, а возможности планирования ограничены, из-за чего такие источники подвержены высокому риску небаланса. При этом балансировка системы — ответственность оператора системы передачи, который должен предотвратить влияние небаланса на стабильную работу сети.
"Таким образом, производство возобновляемой электроэнергии по своей сути создает потребность оператора в дополнительных мощностях для балансировки системы. Поэтому выбранный механизм участия производителей в покрытии расходов на небаланс напрямую связан со стимулированием производителей электроэнергии планировать свою деятельность так, чтобы как можно больше сократить небаланс", — подчеркнул Негрибс.
С таким отношением к потребителям нечего и удивляться, что электричество для домохозяйств в ЛР дороже, чем в Дании и во Франции.