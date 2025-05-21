Жителям Латвии объяснили, почему именно они, а не госпредприятие AST должны больше платить за выход из российской электросети

По словам Негрибса, изначально AST публично консультировался по предложению "50:50", предусматривающему равное распределение расходов между пользователями и производителями. Однако после получения отзывов предложение было изменено и в таком виде подано в SPRK. Учитывая предложения от участников рынка, AST предложил не включать в расчет расходов производственные портфели электроэнергии. Согласно предложению AST, плата за портфель рассчитывается и применяется только к объему потребления получателей балансировочных услуг. "Такой подход был выбран для обеспечения равного отношения к производству электроэнергии и его развитию среди стран Балтии, поскольку предполагалось, что он будет использоваться во всех странах Балтии", — отметил Негрибс.