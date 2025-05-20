The Insider: зарегистрированная в Юрмале компания поставляло оборудование для российского военно-промышленного комплекса

По данным Firmas.lv, KLC group зарегистрировано в 2021 году, его основной капитал составляет 2800 евро. Единственным владельцем компании является Калве. В 2023 году оборот KLC group составил 5,167 млн евро, что в 4,3 раза больше, чем в 2022 году, а убытки компании выросли в несколько раз и составили 385 668 евро. Финансовые показатели за 2024 год еще не опубликованы.