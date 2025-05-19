На президентских выборах в Румынии либерал победил трамписта. Что это значит для Европы?
Либеральный мэр Бухареста Никушор Дан победил во втором туре выборов. Он уверенно обошел своего оппонента, лидера националистической партии AUR Джордже Симиона. Дан получил 53,6% голосов, а Симион — 46,4%.
Как сообщает BBC, после публикации данных экзитполов, показавших победу Дана, Симион заявил, что не доверяет этим цифрам, и провозгласил себя новым президентом, но после появления официальных результатов признал поражение. «Я хочу поздравить моего оппонента, Никушора Дана. Он выиграл выборы, и такова была воля румынского народа», — сказал Симион в видео в фейсбуке и добавил, что намерен продолжать «борьбу за Румынию».
«Для Украины, как соседа и друга, важно, чтобы Румыния была надежным партнером. И мы уверены, что она будет. Сотрудничая, мы сможем сделать сильнее и наши страны, и нашу Европу», — написал Зеленский в сети X. Дан Никушор — сторонник помощи Украине и углубленной интеграции Румынии в Евросоюз.
38-летний Джордже Симион не скрывает своих националистических взглядов и симпатий к Дональду Трампу. В центре кампании Симиона был лозунг «Сделаем Румынию снова великой» — калька с предвыборного слогана нынешнего президента США.
Выборы президента Румынии показали резкий рост популярности ультраправых и консервативных настроений в стране. Всего пять лет назад, на последних парламентских выборах, националистическая партия Джордже Симиона — «Альянс за объединение румын» (AUR) — получила 9 % голосов. Тогда даже такой результат воспринимался как сенсация.
В этом году, за несколько дней до выборов, опросы общественного мнения давали Симиону уже 47,8% поддержки населения. Это объясняется тем, что многие избиратели просто устали от многолетнего чередования одних и тех же политических сил, которые ассоциируются с неэффективностью и громкими обещаниями без реальных результатов, считают эксперты.
Результатов этих выборов с заметным напряжением ждали сразу в нескольких столицах — в Киеве, Кишиневе, Брюсселе и Москве. Румыния занимает стратегическое положение в поддержке Украины: после начала полномасштабной войны страна стала основным альтернативным маршрутом для экспорта украинского зерна — через порт Констанца проходят миллионы тонн агропродукции. Румынский военно-морской флот участвует в операциях по разминированию акватории Черного моря, обеспечивая безопасность судоходства.
Дополнительно три крупные авиабазы НАТО и размещенные в стране американские системы противоракетной обороны играют ключевую роль в охране воздушного пространства вдоль границ с Украиной, Молдовой и над Черноморским регионом. Также на территории Румынии действует Европейский центр подготовки пилотов F-16, где проходят обучение украинские военные. Никушор Дан, действующий мэр Бухареста, неоднократно заявлял, что необходимо и дальше оказывать помощь Украине: по его словам, победа Киева в войне соответствует интересам всего региона.
Симион позиционирует себя как сторонник нейтралитета в войне и выступает против поставок оружия Киеву. Он подчеркивает, что его внешнеполитическая линия будет соответствовать курсу администрации Дональда Трампа. Кроме того, Симион требует от Украины компенсации за уже оказанную помощь — включая поставку американской системы ПВО Patriot.