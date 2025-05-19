На президентских выборах в Румынии либерал победил трамписта. Что это значит для Европы?

В этом году, за несколько дней до выборов, опросы общественного мнения давали Симиону уже 47,8% поддержки населения. Это объясняется тем, что многие избиратели просто устали от многолетнего чередования одних и тех же политических сил, которые ассоциируются с неэффективностью и громкими обещаниями без реальных результатов, считают эксперты.