Голубой флаг в этом году будет развеваться на трех пляжах Риги

Церемония вручения флагов Рижскому самоуправлению состоялась в пятницу, 16 мая, в Саулкрасты. Председатель Комитета по жилищным вопросам и охране окружающей среды Рижской думы Виестурс Зепс подчеркнул: «В этом году Рига получила три Голубых флага — это свидетельствует о высоком уровне качества и безопасности наших пляжей. Мы позаботились о том, чтобы отдых у воды для рижан этим летом стал более удобным, приятным и безопасным. В прошлом году были существенно улучшены инфраструктура и благоустройство на озере Бабелитис, а в этом году продолжим улучшения на пляже Вакарбулли, где планируется восстановление павильона с душевыми и строительство станции спасательной службы.