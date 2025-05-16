Голубой флаг в этом году будет развеваться на трех пляжах Риги
В этом году на трех пляжах Риги - в Вецаки, Вакарбулли и второй год подряд у озера Бабелитис - будет развеваться голубой флаг. Это подтверждает соответствие этих пляжей международным стандартам экологического качества.
Церемония вручения флагов Рижскому самоуправлению состоялась в пятницу, 16 мая, в Саулкрасты. Председатель Комитета по жилищным вопросам и охране окружающей среды Рижской думы Виестурс Зепс подчеркнул: «В этом году Рига получила три Голубых флага — это свидетельствует о высоком уровне качества и безопасности наших пляжей. Мы позаботились о том, чтобы отдых у воды для рижан этим летом стал более удобным, приятным и безопасным. В прошлом году были существенно улучшены инфраструктура и благоустройство на озере Бабелитис, а в этом году продолжим улучшения на пляже Вакарбулли, где планируется восстановление павильона с душевыми и строительство станции спасательной службы.
Голубой флаг — это знак того, что на пляже обеспечено высокое качество воды, хорошее управление, безопасность, а также доступность информации и возможностей для экологического просвещения. Благодарю Департамент жилищного хозяйства и окружающей среды за проделанную работу и приглашаю рижан и гостей города воспользоваться возможностями отдыха в Риге».
На пляже Вакарбулли голубой флаг будет поднят уже в 18-й раз, на пляже Вецаки — в 8-й раз, а у озера Бабелитис — во второй раз, что говорит о неизменно высоком качестве этих пляжей. Для получения голубого флага пляжи должны соответствовать 33 критериям в области качества воды, обслуживания, управления, безопасности, экологической информации и образования. Внедряя эти критерии, пляжи обслуживаются с учетом охраны окружающей среды и принципов устойчивого развития, придавая большое значение сохранению качества окружающей среды и защите биоразнообразия, что обеспечивает безопасный отдых в чистой среде.
В Риге всего восемь официальных пляжей — в Даугавгриве, Вакарбулли, Вецаки, Румбуле, Бабелитисе, Кипсале, а также на Луцавсале и в заливе Луцавсалы, и 19 зон активного отдыха у воды, на которых, однако, не дежурят спасатели. В течение купального сезона будет проводиться ежемесячный мониторинг качества воды — микробиологическое тестирование. Результаты будут публиковаться на сайте Инспекции здравоохранения.
Во время купального сезона на пляжах и в зонах активного отдыха обеспечивается постоянное обслуживание территорий — сбор и вывоз мусора, покос газонов, обслуживание подъездных дорог и тротуаров, уход за зелеными насаждениями, содержание и обновление элементов благоустройства, а также рыхление верхнего слоя песка.
В прошлом году самоуправление провело ряд значительных инфраструктурных работ на пляжах. На пляже Вакарбулли восстановлены деревянные прогулочные дорожки на площади 181 м², обеспечив доступность окружающей среды, благоустроена территория у озера Бабелитис — установлены столы для пикника, скамейки, мусорные контейнеры, грили, отремонтированы скамейки, пешеходный мостик и оборудована волейбольная площадка. На пляжах Вецаки и Вакарбулли будут доступны четыре мобильных инвалидных кресла для людей с ограниченными возможностями, а также отремонтированы детские игровые площадки в зонах активного отдыха у карьера Болдерая, канала Хапака и на пляже Кипсала. В 2025 году планируется продолжить работы по улучшению.