Восстановление конструкций Овощного павильона Рижского Центрального рынка
С ноября 2024 года в Овощном павильоне Рижского Центрального рынка ведутся масштабные работы по усилению исторических металлических конструкций. Работы выполняет ...
На Центральном рынке перемены - в июле после перерыва открывается Овощной павильон. Какие еще изменения ждут рижан?
Овощной павильон был закрыт с начала 2022 года после того, как порывы ветра повредили верхнее покрытие крыши. После проведенного ремонта он откроется для торговли в июле, сообщило руководство SIA Rīgas nami.
В начале лета в Овощной павильон будут перенесены торговые места, которые в данный момент расположены в Молочном павильоне. Таким образом, Молочный павильон освободится для проведения ремонтных работ.
После завершения ремонта в Молочном павильоне там разместятся торговцы мясом, которые, в свою очередь, покинут Мясной павильон. Этот павильон после ремонта планируется переоборудовать под нужды культуры, досуга, искусства или спорта.
Овощной павильон был закрыт с начала 2022 года после того, как порывы ветра повредили верхнее покрытие крыши. С тех пор он оставался закрытым на время ремонтных работ. Реконструкция и замена кровли были завершены в апреле 2024 года, после чего последовали запланированные работы по укреплению конструкций крыши.
Работы по замене кровли и усилению металлических конструкций выполнило акционерное общество Būvuzņēmums Restaurators, выбранное в результате открытой публичной закупки. Общая стоимость ремонтных работ составила 1,3 миллиона евро: 709 тысяч евро — на замену покрытия крыши, и 612 тысяч евро — на усиление конструкций.
На Рижском Центральном рынке имеется пять крытых павильонов: Молочный, Мясной, Рыбный, Овощной и Гастрономический. Все они в ближайшее время нуждаются в ремонте различного объема, чтобы обеспечить непрерывную работу рынка. Объем инвестиций, запланированных Rīgas nami на обеспечение функционирования павильонов до конца 2025 года, составляет 1,9 миллиона евро.
В 2024 году для дальнейшего развития Рижского Центрального рынка была подготовлена и опубликована концепция развития, определяющая план действий на ближайшие годы и позволяющая целенаправленно привлекать инвестиции. Согласно текущим оценкам, на восстановление павильонов потребуется не менее 16 миллионов евро, а общие инвестиции в благоустройство всей территории могут превысить 26 миллионов евро.
Если будет реализован заложенный в концепции вариант, предусматривающий адаптацию Мясного павильона под культурные и художественные нужды, это потребует дополнительных 13 миллионов евро. Окончательное решение о будущем развитии Рижского Центрального рынка и необходимых инвестициях предстоит принять владельцу рынка — Рижскому самоуправлению.