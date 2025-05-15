На Центральном рынке перемены - в июле после перерыва открывается Овощной павильон. Какие еще изменения ждут рижан?

Овощной павильон был закрыт с начала 2022 года после того, как порывы ветра повредили верхнее покрытие крыши. С тех пор он оставался закрытым на время ремонтных работ. Реконструкция и замена кровли были завершены в апреле 2024 года, после чего последовали запланированные работы по укреплению конструкций крыши.