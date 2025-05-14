Клайпеда стала ближе! Lux Express запускает летние рейсы из Риги и Лиепаи в литовский город
Крупнейший автобусный перевозчик в Балтийском регионе — компания Lux Express — с 30 мая расширяет маршрутную сеть на летний сезон, включая в нее Клайпеду. Продажа билетов начнется 14 мая.
«Уже в прошлом году, запустив коммерческий рейс регионального значения по маршруту Лиепая–Рига–Даугавпилс, мы услышали пожелания жителей Лиепаи и городской администрации о необходимости соединить Лиепаю и Клайпеду. Теперь мы рады объявить, что можем это реализовать», — отметил член правления Lux Express Latvija Алдис Кибенс.
«Этот день настал! В Лиепае мы давно ждали удобного и регулярного общественного транспорта до нашего партнерского города Клайпеды. Нет сомнений, что новый рейс — важное приобретение как для лиепайчан, так и для развития города в целом. Жители Лиепаи любят ездить в гости к нашим соседям в Литву, а литовцы — уже сейчас одни из самых частых наших гостей», — отметил председатель думы Лиепайского самоуправления Гунар Ансиньш.
«Новый маршрут соединит не только города, но и людей. Мы рады пригласить не только литовцев открыть для себя Лиепаю, но и наших латвийских соседей — посетить Клайпеду — портовый город, где днем можно насладиться Балтийским морем, а вечером — культурными мероприятиями, уютным Старым городом или современными локациями. Летом Клайпеда оживает — здесь проходят международные фестивали, концерты под открытым небом, художественные ярмарки, Морской фестиваль, а также развлекательная и культурная программа для семей, молодежи и пожилых путешественников. Это время, когда Клайпеда превращается в открытую сцену, на которой каждый гость найдет что-то свое — от классических концертов до уличной музыки, от музеев до вечеров у моря. Мы верим, что этот новый маршрут станет еще одной красивой нитью дружбы между нашими городами и народами», — сказал мэр Клайпеды Арвидс Вайткус.
Маршрут Lux Express Рига–Клайпеда будет доступен с 30 мая по 31 августа. Поездка из Риги в Клайпеду (и обратно) займет 5 часов и 10 минут. Из Лиепаи в Клайпеду — примерно 1 час и 40 минут.
Расписание рейсов:
- Из Риги в Клайпеду: 7:00, 11:30, 16:00
- Из Клайпеды в Ригу: 8:10, 12:55, 17:10
- Из Лиепаи в Клайпеду: 10:30, 15:00, 19:30
На маршруте в Клайпеду доступна бесплатная перевозка велосипедов (до 4 штук в автобусе). Услугу можно забронировать во время покупки билета на сайте luxexpress.eu или в мобильном приложении Lux Express.