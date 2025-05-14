Клайпеда стала ближе! Lux Express запускает летние рейсы из Риги и Лиепаи в литовский город

«Новый маршрут соединит не только города, но и людей. Мы рады пригласить не только литовцев открыть для себя Лиепаю, но и наших латвийских соседей — посетить Клайпеду — портовый город, где днем можно насладиться Балтийским морем, а вечером — культурными мероприятиями, уютным Старым городом или современными локациями. Летом Клайпеда оживает — здесь проходят международные фестивали, концерты под открытым небом, художественные ярмарки, Морской фестиваль, а также развлекательная и культурная программа для семей, молодежи и пожилых путешественников. Это время, когда Клайпеда превращается в открытую сцену, на которой каждый гость найдет что-то свое — от классических концертов до уличной музыки, от музеев до вечеров у моря. Мы верим, что этот новый маршрут станет еще одной красивой нитью дружбы между нашими городами и народами», — сказал мэр Клайпеды Арвидс Вайткус.